Des communes du sud de la Creuse privées d'affiches électorales

Creuse, France

"On a acheté 21 panneaux supplémentaires pour avoir le compte exact, on a investi, on s'est démené pour tout mettre en place en temps et en heures.. mais bon ils restent vides." Raymond Rabeteau, le maire de Royère-de-Vassivière ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer

Face à lui, entre la mairie et l’école: 34 panneaux qui restent muets, ou presque. Seul un parti est venu apposer son affiche. Pour le reste c'est le grand vide.

Royère-de-Vassiviere, 615 habitants, est pourtant loin d'être la plus petite commune du plateau de Millevaches. D'autres aux alentours connaissent la même situation : Faux-La-Montagne, Gentioux, La Villedieu, Saint-Martin-Château, Saint-Marc-à-Loubaud pour ne citer qu'elles ont aussi été "oubliées".

Selon la préfecture de la Creuse , il appartient aux partis de s'occuper de l'affichage de leurs candidats.

Faites votre choix...si vous le pouvez - Mairie de Saint-Martin-Château

Un sentiment d'injustice

"C'est la première fois que je vois 34 panneaux rester vides, constate Raymond Rabeteau. Et du coup, les gens se demandent ce qu'il se passe ! Pas sûr que ça les mobilise beaucoup, on s'attend à quoi.. une centaine d’électeurs dimanche, mais bon on sera bien ouverts" conclut-il en souriant.

Son collègue Jean-Luc Léger, maire de Saint-Marc-à-Loubaud est bien plus amer, "pour un européen convaincu comme moi, il y'a un sentiment d'injustice. Je ne sais pas s'il y a une société mandatée pour le collage des affiches, mais vraiment ce n'est pas sérieux. On a le sentiment une fois de plus d'être les "oubliés". On est pourtant des électeurs comme les autres. Certes, ce n'est pas l'absence d'affiches qui va changer le choix des votants, mais leur absence est vraiment remarquée. Une affiche c'est quand même un signe de reconnaissance."

Dans les autres communes creusoises, les panneaux restent à moitié vides. Sur les 34 listes en course, seules 14 ont fait imprimer un portrait de leurs candidats. Beaucoup de petits partis ont renoncé à cette propagande, car s'ils font moins de 3% des voix dimanche, ils ne seront pas remboursés de leur frais de campagne.

On le rappelle l’élection européenne , c'est ce dimanche 26 mai en France et il n'y aura qu'un seul tour !