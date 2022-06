Des compagnons d'Emmaüs en grève à Déols

À l'entrée du site Emmaüs de Déols, Marc distribue des tracts aux personnes venues déposer des dons. "Emmaüs, ce n'est pas le pouvoir. C'est 'pouvoir faire', ensemble" regrette celui qui est accueilli ici depuis neuf mois. Depuis le 21 juin, lui et la quarantaine de compagnon du site de Déols sont en grève. Il est toujours possible de déposer des dons, mais ces personnes accueillies par Emmaüs en échange d'un toit et d'une allocation d'un peu plus de 300€ n'effectuent plus de ramassages, de livraisons et de ventes.

Des propos et attitudes dégradants de la part de certains bénévoles

En cause, un climat "malsain et indésirable" né de relations tendues avec certains bénévoles qui viennent quelques heures par semaine pointe Grégory, compagnon depuis dix ans : "Certains se prennent pour notre patron. Nous, nous savons ce que nous avons à faire. Ces personnes là, elles nous disent : 'faut pas faire comme ça, faut faire comme ça, comme ça...' Cela met une tension entre les compagnons et les bénévoles".

Grégory, compagnon Emmaüs à Déols Copier

"Nous compagnons, nous sommes sur place. Les bénévoles viennent quelques heures par semaine... Qu'on nous laisse faire notre travail, qu'on ne nous demande pas autre chose que de faire notre travail" grommelle Jean-Claude, compagnon depuis 2011, qui évoque aussi "un manque de politesse".

"Ces personnes n'ont rien à faire à Emmaüs"

Grégory évoque aussi un "mépris" : "Il y a des bénévoles qui nous disent que ce n'est pas la peine de nous mettre des affiches pour nous informer de ce qui se passe ici, parce qu'il y a selon eux 80 % des compagnons et compagnes qui ne savent ni lire ni écrire. Pour moi, ces personnes n'ont rien à faire à Emmaüs. Si on vient à Emmaüs, c'est pour aider, pour être dans la solidarité".

Reportage au centre Emmaüs de Déols Copier

Les compagnons précisent tout de même qu'il ne s'agit que d'une poignée de bénévoles, "une dizaine" tout au plus. Ils se félicitent aussi du soutien de leurs collègues du Blanc. Mais ces membres de la communauté de Déols s'inquiètent aussi de conséquences plus larges du comportement de certains bénévoles.

Des manœuvres en coulisses ?

Les compagnons dénoncent également des manœuvres en coulisses qui auraient pour but in fine de dénaturer la vocation d'Emmaüs. Les ambitions de certains bénévoles s'éloignent bien des valeurs de l'Abbé Pierre souffle Marc : "Certains bénévoles veulent prendre l'ascendant sur nous. Leurs idées ne correspondent pas du tout à l'esprit Emmaüs qui est le partage, l'aide et l'entraide aux personnes".

Ils veulent gérer ça comme une entreprise quelconque. Et ça, ça ne nous convient pas du tout - Marc, compagnon Emmaüs à Déols

Les compagnons craignent aussi que des jeux de pouvoirs évincent leurs deux responsables, qui travaillent ici depuis des années. "S'ils font en sorte que nos responsables partent, ce ne sera plus Emmaüs, ce ne sera plus une communauté" s'inquiète Grégory. "Je crains que ça n'aboutisse à quelque chose de privé. Et Emmaüs, ça ne peut pas être privé. Ce n'est pas du tout dans l'esprit de l'Abbé Pierre."

La grève se poursuit jusqu'à moins mardi 28 juin, jour où est prévu un conseil d'Administration d'Emmaüs.