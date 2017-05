Des compotes de fruits 100% Grand Est lancées par la coopérative Végafruits à Saint-Nicolas-de-Port

Un nouveau produit 100% Grand Est apparaît dans les rayons cette semaine : des compotes en gourdes, à base de mirabelles, quetsches, cerises et pommes récoltées exclusivement dans la région. Une idée de la coopérative Végafruits à Saint-Nicolas-de-Port, financée par une démarche participative.

La petite gourde de 100 grammes de compote est officiellement mise en vente ce vendredi 5 mai mais elle est déjà disponible dans une quarantaine de points de vente du Grand Est et sur internet. Minute Fruitée est la toute nouvelle création de la coopérative Végafruits à Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle) qui conditionne, transforme et commercialise les fruits de 250 arboriculteurs lorrains.

Une compote ancrée dans son territoire

Une compote sans sucres ajoutés, sans arômes ni conservateurs. Elle se décline en trois versions : mirabelle, quetsche/pomme et cerise/mirabelle/pomme. Un produit très ancré dans son territoire Grand Est, souligne Luc Barbier, arboriculteur à Hoéville et membre du bureau de Végafruits. "C'est toujours gratifiant pour nous qui sommes dans nos vergers de voir notre production vivre et évoluer tout au long de l'année."

Savoir que ce sont nos propres fruits, en tout cas les fruits du collectif, qui participent à l'élaboration de cette recette, ça nous rend fiers de notre métier" - Luc Barbier, arboriculteur à Hoéville

Renaud Noël, commercial à Végafruits et Luc Barbier (devant), producteur de mirabelles et quetsches © Radio France - Isabelle Baudriller

Depuis trois ans, la coopérative fournit des purées pur-fruit à des industriels pour des jus ou des petits pots pour bébés. L'idée est naturellement venue de proposer ces compotes directement aux consommateurs. Mais entre la validation du projet et sa concrétisation, un an s'est écoulé. "C'est un long travail", explique Renaud Noël, commercial à Végafruits. "On a fait de très longues séances de dégustation pour trouver l'équilibre idéal dans nos recettes. L'étude de marché prend du temps de même que la conception d'un emballage qui plaise à tout le monde et soit vraiment représentatif de ce qu'on veut transmettre comme message."

"Chacun s'approprie le projet"

Minute Fruitée est aussi le résultat d'un engagement fort de 70 coopérants, collaborateurs et salariés de Végafruits : la ligne de production de 250.000€ a été financée par une démarche participative. "Il nous semblait important, pour donner du sens et de la cohésion à l'ensemble de nos équipes, que chacun s'approprie ce projet. Le financement participatif est le socle de la réussite", insiste Luc Barbier. Objectif de production pour Végafruits : un million de gourdes la première année. Minute Fruitée est vendue environ 4€ la boîte de quatre gourdes.