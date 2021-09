"Des conditions d'accueil indignes pour les enfants", dénoncent les agents du Foyer de l'enfance à Châteauroux

Ils poussent un cri d'alerte. Les agents du Foyer de l'Enfance de Châteauroux se mobilisent pour dénoncer les conditions d'hébergement des enfants. Ils étaient une vingtaine à se rassembler devant leur établissement ce mardi 7 septembre pour dire leur ras-le-bol.

Le Foyer de l'Enfance Blanche de Fontarce héberge entre 38 et 46 jeunes, alors qu'il n'a que 36 places. Résultat : les conditions d'accueil sont "indignes", selon les agents. "Les enfants sont plusieurs par chambres, dans les couloirs, dans une salle de sport, dans une salle sans fenêtre", décrit Hassan, éducateur spécialisé dans la structure, qui a vocation a accueillir les jeunes en situation d'urgence, pendant quelques semaines ou quelques mois, le temps d'évaluer leur situation et de trouver la solution la plus adaptée.

Plus d'enfants hébergés que de places dans le foyer

"On a une mission d'accueil, d'observation et de réorientation. Mais il y a beaucoup d'entrées, mais peu de sorties, donc il y a des situations qui stagnent depuis un, deux, voire bientôt trois ans. Ce n'est pas normal du tout", s'inquiète Joanie, une autre éducatrice spécialisée. La faute à un manque de places dans les autres établissements de l'Indre. "Dans d'autres départements, on créé des villages d'enfants. Ici, il n'y a pas de projet de ce type", assure-t-elle.

Tout le monde se renvoie la balle, et c'est toujours pareil. À la fin, ce sont les gamins qui trinquent

Après une première mobilisation en décembre, rien n'a changé selon eux. Toujours le sentiment de ne pas être entendus. Certains dénoncent une "maltraitance institutionnelle" et ses conséquences sur les enfants hébergés. Promiscuité, tensions, impossibilité d'isoler les jeunes en cas de foyer de contamination de Covid... "On a perdu le sens de notre métier, de notre engagement", regrette une éducatrice, qui estime qu'on "a déshumanisé l'accueil de ces enfants".

"Il y a une grande souffrance chez ces jeunes, indique Hassan. Ils arrivent avec pas mal de carences en terme d'éducation, d'hygiène, d'éducation. Et on leur propose parfois pas mieux".

Un appel à la grève le 14 septembre

"Ce week-end par exemple, un jeune qui est là depuis deux ans et demi s'est mis à pleurer en me demandant pourquoi d'autres partaient et pas lui. On lui dit quoi ?", s'interroge-t-il. Les agents interpellent leur direction, le préfet de l'Indre et le président du Conseil départemental en les invitant à venir sur place constater les conditions d'hébergement.

"C'est un non-sens aujourd'hui d'accueillir ces enfants dans ces conditions, en sachant qu'il n'y a pas de perspectives de sortie", regrette Élodie, elle aussi éducatrice spécialisée. Un préavis de grève reconductible a été déposé pour le mardi 14 septembre, à l'appel de l'intersyndicale (CGT-CFDT).