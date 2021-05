Des consignes en verre au lieu des emballages jetables : le réseau Barnabé lancé à Caen

L'idée a germé au cours d'un treck en Asie, comme l'explique Amaury Poirier, lors de ce voyage, les trois copains ont été choqués par ce qu'ils ont vu même au fin fond de la jungle. "Des déchets, des emballages, des bouteilles en plastique dans des paysages sublimes, et clairement on se doute que ça ne provient pas forcément du pays dans lequel on se trouvait". Alors depuis un an, Kevin Lesellier, Steven Sutherland et Amaury Poirier planchent sur un concept de consignes en verre pour les plats à emporter. "L'idée est de payer une fois 4 euros, ensuite avec le QR code, on peut utiliser le service à l'infini".

Pour le moment quatre restaurants (Buena Tavola, Deli, Greedy Guts et l'Acadiane), un food truck (Caravégan) et une boulangerie (l'Optimiste) ont rejoint le réseau Barnabé. Un réseau qui a vocation à grandir.

Concurrencer le prix des emballages à usage unique

Si l'idée est vertueuse écologiquement, elle sera viable économiquement en concurrençant le prix des emballages à usage unique. "On ne gagne pas d'argent avec les consignes, puisque le client peut se la faire rembourser à tout moment. Nos vrais clients sont les restaurateurs, à qui nous facturons le service, et pour qu'ils adhèrent, il faut que ça leur coûte moins cher que des emballages jetables".

Barnabé la consigne qui déboîte est officiellement lancée le 24 mai 2021. Les trois associés cherchent toujours activement un local de stockage et de lavage dans le centre ville de Caen. "Si possible en le mutualisant", précisent-ils, dans un souci toujours de réduire la facture environnementale.

