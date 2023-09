"Des constructeurs ont déposé le bilan", s'inquiète le président de la fédération du bâtiment de la Vienne

La rentrée est compliquée pour le BTP, ici dans le Poitou et partout en France. Le secteur est en crise et 150.000 postes pourraient bientôt être supprimés, redoute la fédération française du bâtiment. En cause : des coûts de construction qui explosent depuis trois an et la crise du Covid-19, et en parallèle des acheteurs et des investisseurs qui se font rares. Dans la Vienne, les professionnels du secteur constatent une baisse de 30% du nombre de demandes de construction.

Les effets de la crise sont déjà visibles. Benoît Jacquemin est le président de la fédération du bâtiment de la Vienne. Il dresse un constat alarmant. "Cet été, on a déjà eu plusieurs constructeurs qui ont déposé le bilan. Les maisons Raffin notamment. Les artisans nous appellent les uns après les autres pour dire que les carnets de commandes sont en baisse et sont même nuls pour certains. Beaucoup de PME sont en redressement judiciaire. Et ce n'est pas fini. Certains pavillonneurs déposent aussi le bilan. Les chantiers en cours se terminent et derrière, il n'y a pas de relais", explique-t-il.

L'inflation a fait gonfler le coût des matières premières, et donc le coût des constructions. Le prix du foncier a aussi augmenté. La hausse des taux d'intérêts handicape également le secteur, car les particuliers ont plus de mal à emprunter auprès de leur banque. "Je connais un maçon qui avait 13 pavillons en commande. Mais les banques n'ont pas accepté les dossiers. Et toutes les commandes ont été annulées", témoigne Benoît Jacquemin. Une difficulté qui risque d'être aggravée à partir du 1er janvier 2024 avec les changements du dispositif de prêt à taux zéro , qui sera plus restreint : "on aimerait que le dispositif continue et soit étendu, car les investisseurs ne veulent plus investir."

"On a du mal à motiver les jeunes"

Sur le plan de l'emploi, le secteur peine toujours autant à recruter, reconnaît le président de la fédération du bâtiment de la Vienne. "La plupart de nos employés sont âgés. On a du mal à motiver les jeunes à venir, malgré de nombreuses campagnes de publicité mises en place par le gouvernement. Et la crise n'arrange rien. Dès qu'il y a une crise, notre secteur est en première ligne".

Dans le cas du projet de loi sur l'immigration, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de la Vienne souhaite assouplir les règles d'accueil des étrangers, afin de favoriser l'emploi. Benoît Jacquemin y est favorable également : "tout ce qui peut être assoupli pour que l'on puisse embaucher, doit être fait. Mais l'urgence, c'est d'abord de refaire construire. Les banques doivent s'assouplir".

Vendredi prochain, la CAPEB 86, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de la Vienne, tiendra ses journées portes ouvertes et échangera avec de nombreux députés au sujet de cette fameuse loi immigration. Le député de la Vienne Sacha Houlié (Renaissance) s'est d'ores et déjà prononcé en faveur d'une régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension, dont le BTP.