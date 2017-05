Des contre-pistes bientôt décorées dans les arènes de l'Hérault

Logos, symboles, portraits. L'entreprise Planadora veut personnaliser les planches de contre-pistes des arènes dans l'Hérault et au-delà.

"Vos arènes ne ressemblent à aucune autre!" C'est le slogan de la jeune entreprise héraultaise Planadora. Basés à Mauguio, Alexandre Dimou et Pascal Jarque proposent aux mairies de personnaliser leurs arènes de courses camarguaises. Pour cela, ils gravent logos, symboles ou encore des portraits comme celui du célèbre raseteur Chistian Chomel.

Le visage de Christian Chomel gravé sur une planche - Noé Hochet-Bodin

Pour Alexandre Dimou, "On peut graver à l'infini, on peut graver ce que l'on veut. Notre machine nous permet de graver tous les motifs et de différentes couleurs".