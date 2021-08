Contrôles dans une quarantaine d’établissements tarnais qui doivent exiger le pass sanitaire

Une quarantaine de contrôles ont été menés dans le Tarn dans des établissements qui doivent exiger les pass sanitaires. C’est le cas dans les salles de sport, de concerts, dans les cinémas et dans les campings. Mercredi, c’est le camping des Chênes Verts à Castelnau-de-Montmiral qui a eu le droit à son contrôle. Les gendarmes et les services de la préfecture sont venus vérifier que les nouveaux arrivants avaient bien leur pass et surtout que le camping le demande bien.

Le camping des Chênes Verts de Castelnau-de-Montmiral. © Radio France - SM

Deux doses de vaccin ou un test tous les 48 heures

Un immense orage et des gendarmes ! Valérie et Sylvain arrivent du Calvados et évidemment, ils auraient préféré un autre accueil. "On ne s’attendait pas à tel comité d’accueil, à voir autant de monde." Et puis il ajoute : "On a eu la pluie sur toute la route depuis Caen. On est épuisé." Mais au final tout est en règle, la petite famille est plutôt conciliante. "Ça rassure, c’est bien. Et on avait anticipé" raconte Valérie.

Pour les vaccinés, le patron du camping Angèle Fernandez demande une seule fois le pass. Après, les touristes doivent continuer d’y penser pour les autres sorties : restaurant, cinéma, musées.

Mais pour Jérôme, qui vient de Marseille, c'est plus compliqué. Il n’a reçu qu'une dose. Et pour lui, la vie au camping n’est pas simple. Il a d’ailleurs dû attendre devant l’entrée pendant de longues heures avant d’accéder au camping. Il avait fait son test antigénique trop tôt et a du le refaire. Il devra de toute façon en faire un toutes les 48 heures.

Possibilité d'appeler les forces de l'ordre

Et si les contrôles ne se passent pas bien, il y a une procédure, décrit Franck Dorge, directeur de cabinet du préfet. "Les responsables peuvent demander une pièce d'identité s'il y a un problème de concordance d'identité. Si quelqu'un de 20 ans se présente avec un pass d'une personne de 80 ans. Et s'il y un problème, les responsables d'établissement peuvent appeler les forces de l'ordre."

Selon la préfecture deux établissements pourraient recevoir des lettres de mise en demeure dans les semaines à venir s’ils ne respectent pas les règles liés au pass sanitaire. En revanche, tant que le texte n’a pas été validé par le conseil constitutionnel, il ne peut y avoir de contraventions dressées.