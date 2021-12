Des costumes de père Noël à la décoration de saison, les ventes n'ont pas décollé à "Fêt'à fête", à Grenoble

Avant de passer la porte, les clients sont accueillis par un père Noël. Angélique Roux, la gérante, donne tout pour attirer petits et grands dans sa boutique. "On a vendu beaucoup de costumes de père Noël, de déguisements de super héros, de princesses, des tenues de mère Noël sexy", rit-elle. Cette année, vous êtes nombreux à passer Noël en petit comité et les recommandations sanitaires pèsent sur le chiffre d'affaires.

Dans les rayons, des décorations aux pulls lutins, la boutique est parée de vert et rouge © Radio France - Shannon Marini

Presque toutes les prestations en entreprises ont été annulées, "on a perdu 90% de notre chiffre d'affaires là-dessus", détaille Angélique Roux. "Il y a du monde, mais moins qu'avant, résume la gérante. On arrivera pas aux chiffres de 2019, mais c'est mieux que l'année dernière. On sent que les gens ont envie de faire la fête. On a moins eu de cadeaux pour les père Noël secret dans les bureaux par exemple, ça s'est moins fait."

Il reste tout de même les clients fidèles, comme Marie : "À cette période, j'achète toutes mes décorations, même mes décorations de table. J'achète aussi des accessoires pour mon travail, je suis serveuse dans un café et des déguisements." Les ventes ont quand même grimpé par rapport à 2020, signe que les Grenoblois ont malgré tout le cœur à la fête.