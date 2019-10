Des coups de pinceaux solidaires à Metz Bellecroix

Metz, France

C'est ba belle histoire du jour. Cette semaine, 20 salariés d'une célèbre enseigne de bricolage, ont participé, à Metz, à un chantier solidaire.Travaillant pour les magasins de Terville, Nancy et Jouy-aux-Arches, ils se sont relayés pour rénover plusieurs pièces vétustes d'une petite maison du quartier de Bellecroix, où vit une famille aux revenus modestes.

Cette opération entre dans le cadre du 50e anniversaire de Castorama et est organisée avec le concours de la Soliha qui est une fédération d'associations qui œuvrent pour l'amélioration de l'habitat.

Ces bricoleurs au grand coeur ont rénové le salon et la chambre parentale, où étaient notamment apparues des traces de moisissure. Alain qui travaille sur le site de Nancy s'est dit heureux de participer à cette opération : " c'est sur la base du volontariat et c'est une superbe initiative de notre société et on est heureux de pouvoir aider cette famille. "

Ce chantier de rénovation concernait le salon et la chambre parentale de cette maison messine © Radio France - Thomas Jeangeorge

Le propriétaire de cette petite maison de ville, s'est dit chanceux d'avoir été retenu pour ce projet. Pour lui, " c'est naturellement un gain de temps et d'argent ! "

Des aides existent pour les propriétaires aux revenus modestes

C'est la Soliha, via le centre d'amélioration du logement en Moselle, qui a a retenu le bénéficiaire de cette opération. Son directeur, Philippe François, rappelle " qu'il existe des aides pour les propriétaires aux revenus modestes qui souhaitent rénover leur logement, notamment son isolation " !