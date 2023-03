Des grévistes coupent l'électricité à Charleville-Mézières, l'IRM de la clinique inutilisable

Pour la deuxième journée consécutive, des électriciens mobilisés contre la réforme des retraites ont procédé à des coupures de postes de distribution d'électricité ce mercredi après-midi à Charleville-Mézières. La coupure a touché 600 abonnés dans le quartier de la gare entre 14h30 et 16h30. L'action a été revendiquée par la CGT Mine-Energie et décidée en assemblée générale.

L'IRM de la clinique du Parc évacuée

Cette rupture d'alimentation électrique a provoqué un dysfonctionnement du système de refroidissement de l'IRM de la Clinique du Parc. Le circuit, qui contient de l'hélium, est monté en surpression, la soupape située sur le toît laissant échapper le gaz violemment dans un bruit d'explosion. L'incident n'a fait aucun blessé. Les personnes présentes ont été évacuées. L'IRM ne pourra pas être utilisé pendant une dizaine de jours, privant les patients de leur examen. 50 examens de radiologie y sont effectués chaque jour, précise la préfecture des Ardennes. 10 salariés seront placés au chômage technique.

"Ce n'était absolument pas volontaire de la part des grévistes. On ne regrette pas l'acte en lui-même mais on regrette les conséquences pour les patients qui avaient des rendez-vous", déclare Nadège Guth, secrétaire de la CGT Energie Ardennes. "On n'aurait jamais imaginé qu'un hôpital ou une clinique pourraient être impactés par une coupure de courant. Une panne peut arriver n'importe quand et on voit le danger du système de sécurité de la polyclinique".

De nombreux services touchés

Plusieurs sites ont par ailleurs dû baisser le rideau suite à ces coupures de courants : la CAF, la CPAM. Intelcia, qui gère la plateforme d'appels de l'Agence nationale des titres sécurisés pour les cartes grises, a dû interrompre son activité. Impossible d'acheter son billet à la gare plongée dans le noir mais les trains ont continué à rouler. Pas davantage d'électricité à la Chambre de Commerce et d'industrie. Au commissariat de police, portes grandes ouvertes et lumières éteintes, le travail a pu se poursuivre sur les ordinateurs . Le local de France Bleu a également été privé d'électricité.

Depuis mardi, la CGT Energie des Ardennes revendique avoir mis à l'arrêt les radars ardennais, la zone industrielle de Poix-Terron, 2 postes sources d'éoliennes, la centrale hydroélectrique de Revin de Lumes et des Forges Saint-Charles à Charleville-Mézières, des antennes téléphoniques. Nadège Guth se dit prête à assumer le risque juridique et assure que ce type d'action sera de nouveau proposé à l'assemblée générale des gaziers et électriciens ce jeudi.

"On ne veut pas casser l'opinion publique"

Des particuliers ont également été impactés par les coupure d'électricité et de gaz de ces deux derniers jours. La CGT Energie affirme cibler des lieux stratégiques (gare, commissariat de police) et assure ne pas pouvoir éviter ces victimes collatérales."On ne veut pas casser l'opinion publique envers nous. On sait que ça embête tout le monde mais ça ne dure que quelques heures et j'en appelle à la patience des usagers", assume la Nadège Guth. "Ce qu'on veut c'est ne pas laisser le gouvernement passer avec sa réforme. Je pense que la majorité des Français sont toujours d'accord avec nous. On ne peut plus rester chez soi", poursuit la représentante syndicale.

La préfecture des Ardennes indique que les 2700 abonnés privés d'électricité ces deux derniers jours ont tous été rétablis. 500 abonnés au gaz restent en attente d'un retour à la normale sur les 730 usagers coupés. Alain Bucquet, préfet des Ardennes "condamne fermement ces actes que rien ne saurait justifier" et "en appelle solennellement à la responsabilité de chacun".

Un événement sans lien mais concomitant affecte plusieurs communes des Ardennes ce mercredi : plusieurs milliers d'abonnés Orange sont privés d'internet en raison d'un incident sur le réseau de fibres optiques .