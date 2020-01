Des coupures d'électricité sauvages ce jeudi à Limoges

Limoges, France

Une coupure d'électricité a touché 400 foyers de Limoges ce jeudi matin, entre 6h30 et 8h30, dans les secteurs de l'hôtel de ville, la gare et le quartier Carnot. Selon Enedis, la coupure s'est produite au niveau de trois postes de transformation et il pourrait s'agir d'un acte de malveillance. "Si c'est confirmé, nous condamnons fermement ces coupures sauvages et _nous porterons plainte_, comme nous le faisons systématiquement" précise un porte-parole de l'entreprise.

Ce type d'actes se multiplie depuis le début du conflit sur la réforme des retraites. En Limousin, Enedis a déjà porté plainte, notamment lors de coupures sauvages survenues à Limoges et Tulle en décembre, en marge des manifestations.