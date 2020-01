Des coupures sauvages privent 34 000 foyers d'électricité à Périgueux et ses alentours

Dordogne, France

Entre 9h20 et 9h55 ce jeudi matin, 34 000 foyers ont été coupés d'électricité à Périgueux et dans son agglomération. C'est le Réseau de Transport d'Electricité (RTE) qui est concerné par ses pannes de courant. Le palais de justice et le commissariat de Périgueux ont également été provisoirement privés d'électricité ce matin. Tout comme la zone commerciale de Chancelade et de Marsac.

Des coupures sauvages

Tous les foyers ont été ré-alimentés en cours de matinée. Selon RTE, il s'agit "d'actes de malveillance", effectués par les syndicats et les grévistes, alors que commence ce jeudi la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.