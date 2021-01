Des cours d'informatique à distance : la BGE Indre s'adapte aux conditions sanitaires

Ce matin, Martine et Bernard sont venus de Luant pour s'inscrire aux cours d'informatique proposés par la BGE Indre. Le couple de jeunes retraités a besoin de se perfectionner pour mieux appréhender la dématérialisation de nombreuses démarches administratives. Dans les locaux de l'organisation, quartier St-Jean à Châteauroux, ils se verront dispenser un premier cours, centré sur l'utilisation de la visioconférence. Le reste se passera par petit groupe et à distance.

L'accent mis sur la visioconférence

La BGE Indre a dû adapter ses actions aux conditions sanitaires. Plus question de rassembler les participants à ses cours dans une seule et même pièce. La solution de la visioconférence s'est imposée d'elle-même. "Ça permet aussi d'être en contact avec d'autres personnes", s'enthousiasme Aurélie Lachaume. Pour la responsable du numérique à la BGE, le fait d'être à distance ne nuit pas à la qualité de l'apprentissage dispensé : "On reprend les bases de l'informatique, mais on peut aussi se perfectionner, sur le paiement en ligne et les messageries instantanées. Effectivement maintenant on insiste aussi sur les outils de visioconférence, très utiles pour rester en contact avec ses proches". Actuellement, une quinzaine de personnes sont inscrites à ces cours. "Il reste de la place", précise Aurélie Lachaume en invitant tous les volontaires à solliciter la BGE.

Des cours pour tous les publics

Ces ateliers informatique s'adressent à tous, demandeurs d'emplois, retraités ou encore adolescents. Ils durent quinze semaines, au rythme d'une heure et demi par semaine. La plupart sont gratuits. La BGE est présente à Châteauroux mais aussi Issoudun, Vatan, Buzançais et Chabris.