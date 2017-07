Le drone, gadget à la mode même dans le ciel de Touraine !

C'est le gadget à la mode depuis trois ans : le drone. Sauf que ces petits gadgets ne sont pas faciles à piloter et surtout, il y a beaucoup de règles à respecter dans l'espace aérien. La société tourangelle Visadrone s'est associée au GRETA pour dispenser des cours de pilotage et de sécurité.

Plus d'un million de drones volent en France. Des appareils qui coûtent entre 300 et plus de 6000 euros. Alors pour éviter la casse et connaître les règles indispensables de sécurité dans l'espace aérien, le GRETA d'Indre-et-Loire propose des formations de pilotage, en association avec la société tourangelle Visadrone.

La formation a lieu sur le terrain du club d'aéromodélisme de la Choisille, à Semblançay. Elle est dispensée par un pilote expérimenté, Sébastien Maxmain qui apprend aujourd'hui à ses élèves à s'approcher du sol avec précision, ou à former des 8 dans les airs.

Cet après midi là, les élèves sont en fait des professeurs en Sciences industrielles de l'ingénieur. C'est le lycée Grandmont qui leur offre la formation pour qu'ils apprennent à leurs élèves à étudier des notions comme le régime moteur ou les grandeurs physiques, de manière plus ludique.

Avec ces cours de pilotage, les professeurs retournent aussi sur les bancs de l'école pour apprendre les règles qui régissent l'espace aérien. Interdiction de voler lorsqu'il y a du monde dans les parages, obligation de prévenir la tour de contrôle au début et à la fin des vols... Les règles sont nombreuses car si les drones sont vus comme des gadgets, ils restent dangereux pour les non initiés.

Reportage : des cours pour savoir piloter son drone Copier

Et pour voler en toute sécurité et tranquillité, il existe sur internet des cartes officielles des zones libres de survol ou des espaces d'exclusion aérienne (telle que la centrale nucléaire de Chinon, les installations militaires ou encore les sites classé Sévézo). A consulter avant de faire décoller ces petits engins et éviter tout problème.