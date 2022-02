Des crèches et haltes-garderies à Montpellier en grève ce vendredi pour dénoncer le manque d'effectif

Le syndicat UNSA de la mairie de Montpellier appelle le personnel des crèches et haltes-garderies à la grève ce vendredi 4 février et à manifester. Une mobilisation pour dénoncer le manque d'effectif. 12 établissements seront complètement fermés et 14 partiellement.

L'absentéisme des agents est accentué par la crise sanitaire, les cas contact et covid. Le non remplacement du personnel se ressent donc d'autant plus. Et pour ceux qui sont remplacés, c'est par du personnel non ou peu qualifié. Souvent des jeunes diplômées d'un CAP Petit enfance. _"Ce sont des jeunes femmes qui n'ont pas d'expérience et qui ne restent pas. Elles rencontrent d'autres personnes qui travaillent depuis 6 ans et qui ne sont toujours pas titularisées. Il n'y a aucun avenir pour ces personnes là" r_aconte Sylvie Solé, auxiliaire de puériculture depuis 30 ans à la Crèche Louise Guiraud dans le quartier La Paillade à Montpellier.

Quand il faut pallier le manque d'effectif, c'est même parfois des agents d'entretien qui assurent les remplacements. La charge de travail se reporte sur les autres, comme Sylvie : "on fait double de travail. On fait du temps supplémentaire. On doit déplacer nos RTT." Elle fatigue de plus en plus : "c'est un flot d'enfants qui courent partout donc c'est anxiogène et stressant. Il faut avoir des yeux partout."

Le métier n'est plus attractif, en partie à cause du salaire et de la reconnaissance selon Yannick Navarrete, représentant du personnel à l'UNSA de la mairie de Montpellier. "Il y a des agents qui ont 12 ans d'ancienneté et qui restent sur les échelons de rémunération les plus bas. Il n'y aucune perspective d'avenir avec une précarité financière et sociale. Ces personnes n'ont pas accès à des crédits de consommation pour acheter une voiture parce qu'elles n'ont pas de justificatif de travail." Et la crise sanitaire empire la situation : "les gens entament des reconversions. Ils partent dans d'autres collectivités, dans d'autres régions ou pour d'autres métiers. Donc la Ville a du mal à recruter parce que quand on recrute que des gens non titulaires, on n'est plus attractifs et les gens partent."

12 établissements totalement fermés

12 crèches et halte-garderies seront totalement fermées. La Crèche Agropolis (quartier Hopitaux-Faculté), la halte-garderie Europa Assas (quartier Boutonnet), la halte-garderie Les copains d'abord (quartier Mosson), la halte-garderie André Chamson (quartier l'Hermitage), la,crèche Françoise Dolto (quartier Croix d'Argent), la halte-garderie La coupole (quartier Antigone), la crèche les 7 nains (centre-ville de Montpellier), la halte-garderie l'Oustal du caganisla (quartier Saint-Martin), la Halte-garderie Mowgli (quartier Port Marianne), la crèche Blanche neige et la halte-garderie Mary Poppin's (quartier Lemasson). Ainsi que la halte-garderie Villeneuve d'Angoulême

Et 14 seront partiellement fermées. La crèche Le petit prince de Boutonnet (quartier Boutonnet), la crèche la Galineta (quartier Alco), la halte-garderie Pitchot Nanet, la crèche Pinocchio, la halte-garderie Les Coquelicots, le Jardin d'enfant les Boutons d'or (quartier Beaux Arts), la halte-garderie Les chats bottés (quartier Celleneuve), la crèche Louise Guiraud (quartier La Paillade), la crèche La petite sirène (quartier Malbosc), la crèche Antigone (quartier Antigone), la crèche Adélaïde Cambon, la crèche Robin des Bois (quartier Port Marianne), la crèche Thérèse Sentis (quartier Près d'Arènes) et la crèche Edelweiss (quartier Gare).

