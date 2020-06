Des Creusois veulent lancer un nouveau journal, l'Hebdo Creuse

Ils sont journalistes et rédacteurs, certains viennent de L'Echo, quotidien disparu en novembre 2019. Ils souhaitent lancer un nouvel hebdomadaire 100% creusois et nous demandent pour cela notre avis sur nos envies et nos besoins.

Un nouveau journal 100% creusois dans vos boîtes aux lettres, ça vous dit ? C'est le pari d'un nouvel hebdomadaire, L'hebdo Creuse qu'est en train de monter une équipe de journalistes creusois. Pour les aider, un questionnaire est lancé sur internet pour cerner les envies et les attentes des potentiels lecteurs.

Parmi les journalistes à l'origine du projet, certains viennent de L'Echo, quotidien disparu en novembre 2019, comme Samuel Guillon. A l'origine pour lui, il y a d'abord le constat "qu'il n'y a plus qu'un journal papier dans le département. En terme de pluralité, c'est dommage, et ça veut dire surtout qu'il y a de la place pour tout le monde en Creuse." Le journal prendrait la forme d'un hebdomadaire, centré sur le local (d'où le titre, L'Hebdo creuse): "On habite en Creuse, on a envie de parler de ce qu'il s'y passe, et de le faire sans être dans l'urgence du quotidien".

Il n'y a pas de date de parution pour le premier numéro, et pour cause : les journalistes sont en train de définir la ligne éditoriale. Et pour ça, ils en appellent aussi aux Creusois ! "On ne veut pas se lancer à l'aveuglette, être déconnecté des gens, explique Samuel Guillon. On lance un sondage pour cerner les envies des Creusois. Voir s'il y a des attentes, lesquelles, voir aussi si les gens sont prêts à s'abonner ... Ça n'est pas la porte ouverte à n'importe quoi, évidemment, mais on tient à avoir ce retour."

Le sondage est disponible à cette adresse. Pour contacter l'équipe de l'Hebdo Creuse, direction leur page Facebook ou leur adresse mail lhebdocreuse[@]tuta.io