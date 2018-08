C'est un nouveau concept touristique lancé cet été sur le Canal du Nivernais par Backwaters, une société britannique: le "Tour croisière", un voyage organisé en bus et en péniche électrique.

Le Natalia est une péniche hybride respectueuse de l’environnement avec ses moteurs électriques et ses panneaux solaires.

Auxerre, France

C'est une nouvelle façon de découvrir la Bourgogne cet été pour une clientèle de retraités britanniques: Le "Tour Croisière". Moitié croisière, moitié excursion.

Dans une journée type, les passagers sont pris en charge le matin sur Le Natalia, une péniche "écolo" toute neuve. Elle est équipée de panneaux solaires, de 5 moteurs dont deux électriques qui permettent de naviguer en douceur: «le confort de l'électrique, c’est le silence », explique Craig Jenner le responsable régional de Backwaters, « j’ai grandi dans le milieu des péniches hôtels, il y a toujours un petit bruit ou une petite vibration, qu’on n’a pas avec l’électrique. Ce bateau a coûté 1 millions et demi d'euros.

Navigation le matin, excursion l’après-midi

Le Natalia n'est que la cerise sur le gâteau de ce "tour croisière" qui fait découvrir la Bourgogne de manière différente. Après la balade en bateau du matin sur le canal du Nivernais, les passagers débarquent en début d’après-midi pour une excursion sur tous les lieux touristiques icaunais. Ils peuvent visiter un jour le chablisien et ses vignes , un autre l’auxerrois, les grottes d’Arcy sur Cure ou le chantier de Guédelon.

Lynn Woods, le Pdg de Blackwaters (à gauche) a imaginé le Natalia. Craig Jenner le responsable régionale. © Radio France - Thierry Boulant

Les passagers, une quarantaine par semaine, sont ensuite hébergés dans des hôtels et dînent chaque soir au restaurant ce qui profite à l'économie locale car ces retraités britanniques ont un bon pouvoir d’achat. "Ce sont des gens qui ont l’habitude de consommer", explique Sylvie Ramisse , la patronne de l’hôtel Normandie à Auxerre, "ils prennent le thé, l’apéritif, achètent des souvenirs et du vin qu’ils ramènent chez eux. »

Le Natalia est sorti des chantiers cette année. La péniche a coûté 1 million 500 mille euros. © Radio France - Thierry Boulant

Une semaine tout compris coûte en pleine saison 1500 euros par personne. Ces "Tours croisières" pourraient générer jusqu'à 1 million et demi d'euros par saison pour l'économie locale. Dans les prochaines années, la société Backwaters aimerait élargir sa clientèle et attirer les touristes danois, australiens et américains.