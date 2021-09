Des croquettes bio pour chiens et chats fabriquées à Château-Gontier

En 2020, 13% des Français ont consommé des produits bio tous les jours, selon l'agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique. Désormais, il est même possible de proposer des aliments bio à ses animaux.

Une quinzaine de salariés employés dans l'usine

A Château-Gontier en Mayenne, Sauvale production a développé la première usine de production de nourriture pour animaux certifiée bio en France. Plusieurs marques de croquettes sortent de ce site de production qui emploie une quinzaine de salariés. "Il y a quelques années, avec mon frère, nous avons décidé de lancer la première marque de croquettes bio française. Nous avons trouvé un fabricant à Château-Gontier mais il a connu quelques déboires. Il y a six ans, pour continuer la production nous avons donc décidé de racheter l'usine," explique Stanislas de Vion, PDG de Sauvale production.

"Nos croquettes sont certifiées sans produits chimiques et sans conservateurs. Elles sont fabriquées avec de la viande fraîche. Nous utilisons par exemple du poulet français élevé dans le respect du cahier des charges bio. En revanche, nous ne mettons pas de céréales car nous nous sommes aperçus que certains clients n'y sont pas favorables."

Une nouvelle marque en vente uniquement sur Internet

Pour poursuivre le développement de ce site de production, en octobre 2020, Stanislas de Vion a lancé une nouvelle marque de croquettes pour chiens et chats baptisée "Stan". Les sacs ne sont pas disponibles en magasin. Les ventes s'effectuent uniquement sur Internet par un système d'abonnement. "On limite ainsi les coûts. Il y a une réduction automatique si vous vous abonnez et le prélèvement n'a lieu que lorsque les sacs sont envoyés. Il est possible d'arrêter l'abonnement à n'importe quel moment," explique Stanislas de Vion qui ambitionne de devenir le leader européen de la croquette bio.