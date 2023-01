Des culottes de règles 100% françaises fabriquées à Saint-Chamond dans la Loire

"C'est la puberté précoce de ma fille, à l'âge de sept ans, qui m'a poussée à me lancer dans l'aventure". Le ton est donné, par la créatrice de l'atelier "Les Des culottées", installée depuis quelques jours à Saint-Chamond (Loire).

Une dizaine d'employés travaille déjà aux côtés de Sofia Sekimi, dans la pépinière d’entreprises des anciennes teintureries Gillet, et tente de mieux faire connaître la culotte menstruelle et ses vertus.

Plus écologiques et moins dangereuses pour la santé

Le premier argument est écologique alors que les tampons ou les serviettes sont aujourd'hui, selon Sofia Sekimi, "très mal recyclés voire envoyés dans certains pays". Le second est un argument sanitaire pour éviter les "problèmes de choc toxiques que l'on connait aujourd'hui avec les tampons".

Et ce n'est pas plus contraignant, jure la cheffe d'entreprise : "une culotte menstruelle se garde huit heures", soit l'équivalent de trois tampons. Idéal pour l'entrepreneure, surtout pour les femmes qui n'ont pas facilement accès aux sanitaires sur leurs lieux de travail, "comme les conductrices de train, à certaines infirmières ou aux pompiers en intervention"

Tout le savoir-faire du tissage ligérien dans une culotte menstruelle !

C'est une culotte 100% française, entièrement fabriquée dans la Loire avec du coton Bio et brevetée dans 156 pays après plus d'un an de recherche et développement et "ce n'est qu'un début", assure Sofia Sekimi qui jure que "la France n'est qu'un point de départ pour partir à l'assaut de l'Europe et des Etats-Unis".

La culotte menstruelle de l'atelier "Les Dès Culottées culottées" coûte 35 euros.