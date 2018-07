La mairie de Villers-lès-Nancy a lancé des ateliers de CV numériques, avec un artiste et un réalisateur. À la fois une vitrine et un exercice, pour changer l'image de soi et améliorer son expression orale.

Villers-lès-Nancy, France

Comment sortir du lot dans une pile de CV ? Pour un demandeur d'emploi, la recherche d'un travail ressemble souvent au parcours du combattant. Alors pour les aider, l'antenne emploi de la mairie de Villers-lès-Nancy a eu l'idée de lancer des ateliers de CV numériques.

Ateliers d'expression orale

Avec l'aide de deux professionnels, un artiste-improvisateur et un réalisateur, cinq volontaires ont créé un CV nouvelle génération avec une vidéo de présentation. Et au bout de quelques mois, les résultats sont là. Il faut dire que cette démarche a de nombreux avantages.

Sur le bureau d'un employeur, ces CV font la différence : grâce à un flashcode, une sorte de code-barre, on accède à une vidéo en ligne dans laquelle le demandeur d'emploi se présente. "Bonjour, moi c'est Céline et mon domaine à moi c'est la petite enfance..." ou encore : "Bonjour, je m'appelle Béatrice, mon domaine de recherche c'est l'administratif."

Confiance en soi

Un CV vidéo aide "à prendre la parole, nous assure cette dernière. Parce que je suis quelqu'un de très timide. C'était me surpasser." Le résultat d'un gros travail, pour être plus à l'aise devant la caméra et... lors des entretiens d'embauche.

À la fois vitrine et exercice

"Il y a eu plein de belles surprises", se réjouit Céline. Tourner un CV vidéo, ça lui a permis de faire la différence devant un jury : "Je suis devenue plus confiante. Franchement ça a marché, puisque j'ai eu mon CAP petite enfance et là on m'a proposé un travail."

Mission accomplie pour Marie-Eve Brochet, conseillère en insertion professionnelle à la mairie de Villers-lès-Nancy : "Gagner en spontanéité, en confiance en soi. Si c'est possible on le refera, parce que c'est une expérience qui est riche, et on pense que ça peut leur permettre d'accéder plus facilement à un emploi."

La vidéo, c'est à la fois une vitrine et un exercice. Changer l'image de soi et améliorer son expression orale. Une belle initiative, menée indépendamment de Pôle emploi.