Dans une tribune publiée dans « le JDD » : une vingtaine d’élus de La République en Marche appellent à profiter de la loi Pacte pour donner « plus de libertés aux commerces ». Parmi les signataires, on trouve la député d'Arles Monica Michel.

PACA, France

Une vingtaine de députés LREM appelle à "aller plus loin" dans les possibilités d'ouverture des commerces le dimanche. Ils souhaitent introduire un article allant dans ce sens dans la loi Pacte, qui doit être débattue à la rentrée par les parlementaires.

"La loi Macron a été un succès. Qu'attendons-nous pour aller plus loin?"

Dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, les députés mettent en avant les résultats de cette loi de 2015 qui a créé les "zones touristiques internationales" où les magasins peuvent ouvrir le dimanche et en soirée jusqu'à minuit. Dans ces zones, le chiffre d'affaire des magasins aurait augmenté de 15 %, le nombre d'emplois aurait augmenté de 10 % et 1500 postes auraient été créée dans les grands magasins parisiens. "L'ouverture dominicale est avant tout un enjeu sociétal qui correspond à l'aspiration des Français : être libre d'acheter, de se divertir, de travailler ou non le dimanche", affirment les signataires. "L'attrait des Français pour l'e-commerce est également révélateur de notre aspiration à être libre de consommer", ajoutent-ils.

Parmi les signataires, figure la député d'Arles Monica Michel qui est l'invité de France bleu provence ce vendredi matin à 7h50.

De leur côté, les syndicats FO et CGT du commerce font part de leur indignation réaffirmant leur opposition à la banalisation du travail du dimanche. Selon Geoffrey Nes, chargé du commerce a la CGT des Bouches du Rhône, la République en Marche est en train de "casser le code du travail". Selon lui, "Le consommateur veut consommer toute la journée mais le salariés ne veulent pas travailler tous les jours".