Des derniers achats "plaisir" dans les magasins "non-essentiels" de Châtellerault

Les magasins dits "non-essentiels" ont fermé leur portes pour au moins un mois ce samedi 3 avril au soir, dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Une mesure sanitaire liée au troisième confinement du pays.

À la zone industrielle de la Désirée à Châtellerault, le parking est bien plein, et les clients sont venus faire leurs derniers achats. Des emplettes un peu pour le plaisir. "Je suis venue me faire un petit peu plaisir, vu qu'il fait beau et je profite du dernier jour avant le confinement", explique Sana. Ce samedi 3 avril était le dernier jour d'ouverture avant le confinement troisième du nom en France. Il devrait durer au moins un mois.

Séverine est aussi là pour le plaisir, avec sa fille. "On est venue dépenser un petit peu notre argent, avant que ça ne soit carrément fermé les magasins", sourit-elle. Corinne, elle sort du Décathlon, avec tout le matériel pour faire du sport à la maison. " Je profitais du dernier moment pour faire mes achats. Comme beaucoup, j'imagine", estime-t-elle. Le magasin de sport ferme, sauf le rayon cyclisme et l'atelier de réparation de vélo.

Habiller les enfants

Pauline sort du Gémo avec ses deux filles. "Je suis venue rhabiller mes deux filles puisqu'il y a le confinement qui commence et elles n'ont plus beaucoup dans l'armoire", admet-elle. Un achat pas si pressé en temps normal : "il fallait bientôt le faire, mais là du coup, c'était la dernière limite." Même si beaucoup de magasins proposent de récupérer des commandes sur Internet, pour elle pas question d'y céder. Elle préfère essayer. C'est un gain de temps pour elle car il n'y a pas à rapporter certains vêtements. L'autre difficulté a été d'avoir du choix. D'après Pauline, en rayon, il ne reste plus grand chose.