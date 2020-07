Des dirigeables pour donner une seconde vie à l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon ?

Les zeppelins ont été très utilisés au début du 20e siècle remplacés à partir des années 40 par les avions. Mais ils pourraient redevenir à la mode : plus rapides que le train, ils sont beaucoup plus écologiques que l'avion. Plusieurs starts-ups implantées en France travaillent sur des prototypes. D'abord destinés au fret, ils pourraient à moyen terme prendre également en charge des voyageurs.

L'aviation va devoir se réinventer dans les prochaines années. Le Président de la République l'a encore rappelé lors de son discours du 14 juillet. Si la technologie des nouveaux dirigeables n'en est qu'à ces débuts, c'est prometteur selon Loïs Moreira, ingénieur en éco-concept à Saint-Étienne "les starts-ups qui travaillent sur les dirigeables annoncent des vitesses de 250 à 350km/h. En terme d'émission de carbone, un dirigeable ça flotte dans l'air, il n'y a pas d'énergie dépensée pour faire voler la structure. Ensuite, il y a une énergie pour la faire avancer. Mais il pourrait y avoir une technologie hybride mi-solaire, mi-kérosène".

Si le dirigeable se développe à l'avenir, Saint-Étienne doit se positionner rapidement. D'autant que l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon est vide, ou presque, depuis plusieurs années. "Cela mettrait Bordeaux à 1h08, Strasbourg à 1h12, Toulouse à 55 minutes et Nice à 51 minutes, calcule Thierry Bacher, un Stéphanois qui a popularisé cette idée via son blog il y a quelques jours. Cela pourrait être une solution alternative très intéressante au train et à la voiture, et moins onéreuse. Et ça pollue très peu".

L'autre avantage c'est que les dirigeables n'ont pas besoin de pistes d'atterrissages (ils décollent à la verticale) et sont beaucoup plus silencieux qu'un avion. Les hubs peuvent donc être installés à proximité des villes sans gêner les riverains.

Actuellement, l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon n'accueille que les avions des entreprises ou des clubs de sport comme celui de l'AS Saint-Étienne. En revanche, il n'y a plus de vols pour le grand public.