Des discothèques du Doubs sont inquiètes face à la 5e vague du COVID

La 5e vague de COVID s'installe de plus en plus dans le pays et la Franche-Comté n'y échappe pas. Le monde de la nuit du Doubs craint de nouvelles mesures restrictives qui viendraient s'ajouter au port du masque dorénavant obligatoire dans les discothèques.

Les boîtes de nuit et d'autres lieux de festivités nocturnes du Doubs craignent de nouvelles mesures restrictives face à la montée de la 5e vague du COVID. Depuis une dizaine de jours, le port du masque est obligatoire à l'intérieur des discothèques et cela freine la fréquention des établissements. Un nouveau conseil de défense sanitaire va se tenir ce lundi à l'Elysée et de nouvelles restrictions pourraient être annoncées dans la foulée. Le monde de la nuit ne sait plus trop sur quel pied danser. Certains gérants demandent même une fermeture avec un retour des aides et du chômage partiel.

Des baisses de fréquentation qui vont de 50% à 80%

À Besançon, un des lieux mythiques de la vie nocturne est "l'Antonnoir", un café-concert et bar de nuit. Son patron, Antonin Borie affirme que le pass sanitaire et le port du masque plombent son activité. "Le port du masque à l'intérieur va à l'encontre du principe même d'un lieu réservé à la fête," avoue-t-il. Il constate aussi une baisse de fréquentation depuis quelques semaines et donc forcément une baisse du chiffre d'affaires.

Si ce n'est pas possible de pouvoir faire la fête normalement, je préfère que nos établissements ferment, le temps que la situation revienne à la normale. - Antonin Borie

Dans les discothèques un peu plus rurales, le souci est le même. Marc Vernier est gérant de la boite de nuit "La Première" à Pontarlier. Pour le moment, il note une baisse d'environ 15% de la fréquentation dans son établissement. "Ma clientèle est surtout basée sur les jeunes. Ce sont, majoritairement, les parents qui financent et je pense qu'avec le nouveau variant et la cinquième vague du COVID, ils sont plus réticents à laisser sortir leurs enfants en discothèque".

C'est impossible en vue de la situation sanitaire que le gouvernement ne durcisse pas le ton pour le monde de la nuit. - Marc Vernier

Contrôler le pass sanitaire, c'est une chose qui est maintenant bien intégrée, mais le port du masque en intérieur est très difficile à contrôler. "Quand les clients boivent, ils peuvent tomber le masque. Chez moi, ils ont tous un verre à la main", avoue Marc Vernier. La distanciation sociale est également presque impossible à mettre en place dans un endroit où le but est de danser.

Ces deux gérants d'établissements importants dans le département du Doubs, s'accordent à dire qu'il vaut mieux fermer un temps et "finir sur une bonne note" plutôt que de laisser la situation s'empirer et que des clusters soient détectés dans les boîtes de nuit.