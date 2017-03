Des disques vinyles "made in Yonne"

En France, les ventes de disques vinyles continuent de monter en flèche +72% en 2016. C'est la cinquième année que les ventes progressent, preuve que ce retour du vinyle n'est pas un effet de mode. Et cela fait les affaires d'une petite entreprise de l'Yonne, spécialisée dans la gravure de vinyles

C'est dans leur maison de Serbonnes près de Sens dans l'Yonne que Natacha et Stéphane Polart ont monté leur entreprise. "Je suis en train de graver un disque. Je lis le morceau sur l'ordinateur, ça passe dans la machine et ça ressort sur la tête (de gravure). C'est relu directement par la platine derrière pour avoir la certitude que le disque sort à 100% de la machine, impeccable".

D'un côté (à droite), un diamant grave le son, de l'autre (à gauche) un deuxième diamant le lit, pour s'assurer de la qualité du pressage © Radio France - Renaud Candelier

Une opération qu'il faut réaliser en temps réel, à l'aide d'un graveur qui va même améliorer le son original selon Stéphane Polart: "vous avez deux lampes qui vont chauffer le vinyle, pour le rendre plus malléable afin que la diamant pénètre bien dans la matière. Vous allez avoir une chaleur dans les basses, des medium qui vont être plus profonds et des aïgus qui seront cristallins".

"Tous les ans, on double notre chiffre d'affaires"

Des centaines de vinyles sortent ainsi chaque année depuis sept ans de cette micro-entreprise de l'Yonne. Et ça marche de mieux en mieux se réjouit Natacha Polart: "en l'espace de trois ans, on double tous les ans notre chiffre d'affaires". Parmi les clients, beaucoup de DJ comme Jean-Marie Leroy, il travaille dans un club en Seine et Marne et commande une dizaine de disques par mois, à partir d'un fichier son qu'il envoie par internet: "l'avantage c'est qu'ils sont remasterisés, ce qui donne de la puissance au son et c'est l'avantage de faire graver ce que l'on veut. Même des morceaux qui ne sont pas commercialisés actuellement en vinyles".

Natacha et Stéphane ont aussi de nouveaux clients depuis peu "beaucoup pour les cadeaux, un départ à la retraite, le petit fils qui a quatre ans et chante une chanson pour sa grand-mère, on a même eu une personne pour son mariage qui nous a demandé de faire ses faire-parts avec des disques vinyles". Des vinyles personnalisés jusqu'à la pochette qui débutent à 17 euros pour un 45 tours.