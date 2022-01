Des distributeurs de billets peut-être à sec en Loire-Atlantique et en Vendée en raison d'une grève

Des distributeurs de billets à sec en Loire-Atlantique et en Vendée. C'est le risque avec la grève des convoyeurs de fonds de la société Loomis. Une grève nationale à l'appelle d'une intersyndicale, depuis la fin de la semaine dernière, pour demander une revalorisation de salaire.

95 euros bruts de plus par mois

Les syndicats veulent 95 euros bruts par mois mais la direction ne propose que 26 euros, en deux fois (13 euros par an sur deux ans). On est loin du compte donc pour les grévistes de La Roche-sur-Yon. Ils estiment qu'ils méritent mieux vu les risques qu'ils prennent en faisant leur métier.

Il n'y a pas un camion qui sort du dépôt de La Roche-sur-Yon

Jesse Ligonnière, fait partie des 28 salariés du dépôt yonnais de Loomis, le seul de Vendée, et il est représentant Force ouvrière : "Ça fait maintenant 10 ans, à peu près, qu'il n'y a pas eu une réelle augmentation. On est sujet, forcément, à certaines agressions. C'est un métier qui doit être considéré par rapport à ce qu'on fait et il faut que le salaire soit à la hauteur. Avec la crise sanitaire, il a fallu quand même travailler pour le bon fonctionnement de la France. On n'a eu aucune prime, même la fameuse prime Macron, et il n'y a rien eu, aucun geste, dans notre société. Nous, on n'a pas vu venir. Donc, il n'y a pas un camion qui sort de La Roche. On espère que ça va tenir jusqu'à une bonne proposition de la direction. Parce que si on fait ça pour rien, c'est dommage". Actuellement, les distributeurs de billets ne sont donc plus réapprovisionnés et ils risquent de se retrouver à sec.

80% de grévistes

À La Roche-sur-Yon, les salariés de Loomis assurent qu'ils sont 80% à être en grève. Même chose à Saint-Luce-sur-Loire, au seul dépôt de Loire-Atlantique qui compte une cinquantaine de salariés. Une réunion est prévue ce jeudi avec la direction au niveau national.