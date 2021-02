Des distributeurs de gel hydroalcoolique fabriqués dans les Landes

France Inox Industrie à Saubusse conçoit et fabrique des distributeurs de gel hydroalcoolique faciles à utiliser. Elle vient de se mettre sur Amazon et Cdiscount pour proposer ses différents produits.

Depuis près de 30 ans, l’entreprise de Saubusse s’est spécialisée dans la fabrication de cuisine sur-mesure en inox. Elle travaille pour les grands chefs et les grandes tables françaises. Cette activité continue, « elle fait partie de l’ADN » de l’entreprise précise son directeur général, Frédéric Nagel. Et depuis une quinzaine d’années, France Inox Industrie évolue : elle s’est lancée dans la conception et la fabrication de mobilier urbain, toujours en inox. Elle développe une gamme qui va des bancs aux corbeilles, en passant par des bornes, des barrières, des parcs à vélos ou encore des garde-corps.

La colonne vertébrale de l’entreprise c’est le savoir-faire autour de l’inox.

Des distributeurs de gel hydroalcoolique design et faciles à utiliser

La crise sanitaire a conduit l’entreprise landaise à réfléchir autour du mobilier de propreté et d’hygiène. Grâce à son bureau d’études et à ses équipes de production, France Inox Industrie a pu développer assez rapidement un distributeur de gel hydroalcoolique au design singulier. Il est élaboré à partir de tubes en inox. Le modèle est d’ailleurs déposé à l’INPI : l’Institut National de la Propriété Industrielle.

On est parti d’une feuille blanche, mais on a su rebondir vite, pour proposer quelque chose de facile à utiliser, à installer et à prix compétitif.

L’entreprise landaise sur Amazon et Cdiscount

France Inox Industrie est sur internet : elle son propre site, mais il n’est pas marchand. Il lui fallait une vitrine. « Le gouvernement souhaitait que les entreprises glissent vers la digitalisation », explique le directeur général, rappelant la situation du premier confinement. Ces sites sont « un moyen de vendre et de faire savoir que l’on existe ». Frédéric Nagel reconnait qu’Amazon est devenu au niveau digital « incontournable. » Pour le moment, les retombées sont « embryonnaires ». Mais l’entreprise de Saubusse mise sur un nouveau produit : elle a développé un distributeur de gel de grande quantité avec une contenance de 5 litres. Aujourd’hui, sur le marché, on en trouve entre 500 ml et 1 litre. « Si on doit rouvrir les stades, cet appareil sera tout à fait adapté à ce type de lieu recevant un grand nombre de personnes. »

