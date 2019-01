Des dizaines de gilets jaunes évacués du dépôt pétrolier Rubis du Grand-Quevilly

Des dizaines de gilets jaunes ont été évacués ce mercredi 2 janvier 2019, peu avant 9H. Depuis cette nuit, ils bloquaient les camions devant le dépôt pétrolier Rubis du Grand-Quevilly, près de Rouen. Benoît Lemaire est le directeur de cabinet de la préfète de Seine-Maritime :

Comme tout blocage, il n'est pas acceptable. Faire un feu devant un dépôt pétrolier c'est extrêmement dangereux. Ils seront autant que possible poursuivi devant les tribunaux. Ce sont des actions particulièrement irresponsables, surtout dans ce cas-là. Comme nous le faisons depuis le début du mouvement, dès qu'il y a blocage et que ce blocage crée une gêne à l'ordre public et à la sécurité publique, les forces de l'ordre interviennent."