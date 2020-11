Des dizaines de milliers de sapins de Noël expédiés de Brenne à travers la France

Chaque année, le ballet continu de camions devant la plateforme de Mezières-en-Brenne figure les prémices de la saison des fêtes. Sur un immense parking, 130.000 arbres de Noël et autant de souches devant servir de socle sont ainsi stockés, emballés dans de grands filets blancs. Michaël Bailly court d'un transporteur à l'autre. "Je fais 90% de mon chiffres d'affaires entre novembre et décembre. C'est la concrétisation d'un an de travail".

Le patron de la société Curti, 3ème génération à s'être spécialisée dans le sapin de Noël, vend des arbres qu'il a fait pousser entre la Savoie, site historique de l'entreprise, et Murs, en Brenne. "Il faut savoir que pour obtenir un arbre d'un mètre cinquante à un mètre soixante-quinze, le gros des vente, nous avons travaillé 5 à 6 ans. Ce sont des sapins que nous plantons pour ensuite les couper. C'est une culture, comparable au maïs ou au blé, mais beaucoup plus longue". Et Michael Bailly insiste : chaque année, il plante plus d'arbres qu'il n'en coupe.

Autant de stock que les autres années

Mais cette année a été difficile : ce deuxième confinement a entraîné beaucoup d'incertitude quant à la possibilité de vendre des sapins qui ne sont pas considérés comme des biens essentiels. L’ambiguïté a été levée il y a quelques jours avec la publication d'un décret autorisant, à compter de ce vendredi 20 novembre, la vente de sapins sur des sites extérieurs. "Nous avons déjà des demandes de réassort. Les grandes surfaces, les fleuristes, les jardineries, ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Mais là, avec l’autorisation, elles demandent qu'on réapprovisionne vite".

L'entreprise emploie 60 personnes entre la Savoie et la Brenne. Elle propose de la vente direct à Mezières-en-Brenne à compter du mercredi 25 novembre, uniquement les mercredis, vendredis, samedis et dimanches.