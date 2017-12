Des dizaines de postes menacés à Sète: secteurs public et privé manifestent ensemble

La CGT appelle à manifester ce samedi pour défendre les emplois face aux suppressions de postes annoncées dans le Bassin de Thau à la fois dans le secteur public et l'industrie.

"Contre l'austérité, contre les suppressions d'emploi... Même combat". Salarés du public et du privé seront côte à côte ce samedi matin à Sète place de la mairie pour manifester sous les drapeaux de la CGT.

Le jour de la Saint Louis retiré aux salariés

Les mauvaises nouvelles s'accumulent ces derniers mois. Plan de retour à l'équilibre pour les hôpitaux du Bassin de Thau, soit encore une trentaine de départs à la retraite qui ne seront pas remplacés, le jour férié de la Saint Louis qui est retiré aux salariés, et plus difficile: l'exigence de réduire toujours plus les durées moyennes de séjour des patients.

90 postes chez Saipol

Avis de tempête aussi sur le port: l'usine Saipol met 90 salariés au chômage technique pendant 6 mois l'an prochain. Cette unité spécialisée dans les biocarburants représente 25% de l'activité portuaire. D'après la CGT 10 embauches ont été récemment gelées sur le port en prévision de cet arrêt.

On craint une crise de l'emploi. Le tout tourisme on n'est pas d'accord

Sans compter la privatisation de l'activité du nettoiement à Sète, et chez les cheminots la suppression des guichets à la gare. A chaque fois, des dizaines de postes supprimés ou gelés. Véronique Mauroy s'inquiète d'une "crise de l'emploi". Secrétaire générale CGT des hôpitaux du Bassin de Thau, elle dénonce l'orientation des politiques locales vers le "tout tourisme". "On n'est pas d'accord. On veut que les emplois restent sur notre territoire."

"Les directions minimisent la gravité de la situation"

Ce n'est pas faute d'avoir manifester cette année. Mais cette fois, ce sera tous secteurs confondus. "On n'avait pas pris la dimension de ce qui se passait pour l'emploi sur la Bassin de Thau. Et nous voulons aussi alerter la population. Nos directions minimisent la gravité de la situation."

"On craint une crise pour l'emploi". V. Mauroy, CGT Copier

"Mais nous, nous vivons au quotidien ces suppressions de postes. On vit l'agressivité des patients à l'hôpital à cause du manque de personnel. Pour les cheminots, c'est pareil. Que se passera-t-il quand il n'y aura plus que des automates dans la gare de Sète. C'est aberrant tout ce côté informatisé. On supprime le contact humain."

"Nos directions minimisent la gravité de la situation". V. Mauroy, CGT Copier

Le rassemblement débute à 10h30 ce samedi matin devant la mairie de Sète.