Des dizaines de rendez-vous en Vaucluse pour les journées européennes des métiers d'art

Les journées européennes des métiers d'art débutent vendredi. Pendant trois jours, les artisans d'art ouvrent les portes de leurs ateliers, pour faire découvrir leur savoir-faire. En Vaucluse, 35 rendez-vous sont programmés. Il y a en a 350 dans toute la région.

C'est un rendez-vous désormais très attendu : les journées européennes des métiers d'art débutent vendredi et se poursuivent jusqu'à dimanche. Pendant ces trois jours, les artisans d'art vous accueillent, dans leurs ateliers ou dans des lieux dédiés à l'événement.

Aux quatre coins du Vaucluse

Vous pourrez ainsi vous rendre, par exemple, à Okhra (l'atelier des ocres de Roussillon), au musée du Cartonnage de Valréas, à la salle polyvalente de Grambois, ou encore au Mas du Juge de Maillane... Partout, vous rencontrerez des artisans d'art.

Amélie Ricard participe à l'événement. Elle a repris l'entreprise familiale Rideaux 1909, à Montfavet. Elle fabrique des rideaux en perles de buis, de manière traditionnelle. C'est un savoir-faire ancestral. Elle ne fait que des pièces sur mesure.

"Je crochète les perles entre elles. Il me faut plus de dix heures pour réaliser un rideau de porte traditionnel. Et je rénove aussi d'anciens rideaux, certains datent de 1920."

Amélie Ricard sera présente vendredi, samedi et dimanche au Mas du Juge de Maillane. À ses côtés, un maroquinier, un verrier, un bijoutier, un sellier... et une plumassière ! Oui, une plumassière : Prune Faux, qui réalise des chapeaux, des broches, des colliers, en plumes d'oiseaux.

Parcours entre boutiques et galeries à Avignon

À Avignon, à l'occasion de ces journées des métiers d'art, un parcours est organisé entre les boutiques et les ateliers d'art... Ce sont "les Fabricateurs", le collectif d'artisans d'art vauclusiens, qui orchestre ce parcours.

Emmanuelle Gruet fait partie du collectif, elle tient la boutique "les Plumes du Paon", rue Bonneterie à Avignon. Elle vend les réalisations d'une bonne trentaine d'artisans d'art. Pour elle, le secteur est très dynamique, très vivant. Et il bénéficie aujourd'hui d'une clientèle solide :

"Aujourd'hui, les gens veulent consommer différemment. Ils préfèrent acheter un bel objet, une pièce unique, plutôt que dix objets trouvés en supermarché."

Emmanuelle Gruet l'assure : les métiers d'art, ancrés dans la tradition, sont aussi des métiers d'avenir.

Bijoux, tableaux, objets et accessoires : on trouve de tout aux "Plumes du Paon" © Radio France - Anne Domèce

Favoriser l'implantation des artisans d'art

C'est aussi l'avis de Pierre Gabert, le maire de Pernes-les-Fontaines. La ville est labellisée "Ville et métiers d'art" depuis 1999. La commune accueille aujourd'hui plus d'une trentaine d'artisans d'art qui attirent des clients et des touristes.

"Les retombées économiques sont très importantes pour la commune. Les artisans dynamisent la ville et attirent une clientèle qui se ballade et qui consomme à Pernes."

Aujourd'hui, les métiers d'art représentent 1.500 entreprises, dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elles regroupent près de 200 métiers différents.