Des échanges houleux entre un représentant du futur Canal Seine-Nord et des manifestants dans l'Oise

Un rassemblement quelque peu agité a eu lieu ce dimanche après-midi autour du Canal Seine-Nord Europe à Longueuil-Annel, près de Compiègne dans l'Oise. Quelques 150 citoyens ont dit leur inquiétude de voir un bras de la rivière Oise rebouché et détourné sur quatre kilomètres, pour faciliter les travaux du Canal. Celui-ci vise à accentuer le transport de marchandises par la voie fluviale, et moins par la route. Un représentant de la société du Canal est venu échanger avec les riverains et citoyens des environs inquiets.

ⓘ Publicité

"Détourner une rivière, c'est aberrant de nos jours"

Devant une centaine de personnes scandalisées, le directeur partenariats et territoires de la société du Canal Seine Nord Europe dément, à sa manière, le rebouchage d'une partie de l'Oise : "On ne rebouche pas la rivière, on la déplace de 200 mètres vers l'est sur quatre kilomètres, on aménage pour faire passer les bateaux", explique Pierre-Yves Biet, sous les huées de manifestants présents. "Compte tenu les enjeux sur l'eau, je trouve aberrant qu'on se dise encore aujourd'hui qu'on va détourner une rivière pour alimenter ce Canal Seine Nord", dénonce Claire, promeneuse régulière à Longueuil-Annel.

Les premières pelleteuses sont à l'œuvre depuis quelques temps dans le secteur, à Montmacq : "D'un côté, on a la vieille Oise, c'est très vert ; et de l'autre, ce chantier pharaonique, c'est sans vie", décrit-elle. La jeune femme craint aussi pour le bois de l'Ecureuil ; même si la Société assure qu'aucun arbre ne sera coupé, elle redoute que celui-ci soit sacrifié dans ce détournement de la rivière. "Sur 13 hectares, ils veulent en raser onze, explique-t-elle plan à l'appui. C'est une richesse en terme de biodiversité, il y a des martin-pêcheur par exemple". Certains riverains témoignent d'ailleurs que les oiseaux ont déserté le secteur depuis le début des travaux.

400 hectares de zones humides créées, assure la Société du Canal

Une inquiétude esquivée par Pierre-Yves Biet, qui met en avant la création de 400 hectares de zones humides, "avec des dizaines de milliers d'arbres plantés, des prairies créées, détaille le directeur partenariats et territoires de la société du Canal Seine Nord Europe. Nos aménagements écologiques vont être pour 30 ans gérés par des organismes dont c'est la compétence, pour respecter les objectifs environnementaux".

Ce responsable promet aussi 6000 emplois autour du Canal, qui va s'étendre de Cambrai dans le Nord à Compiègne dans l'Oise, en passant par la Somme et le Pas-de-Calais. Il faudra bétonner pour bâtir les entrepôts, mais "tout sera regroupé dans le secteur du Canal", assure Pierre-Yves Biet. Tout cela laisse perplexe les manifestants : "C'est tuer un peu plus la planète... construire des entrepôts de logistique, on voit bien que c'est un modèle qui s'essouffle**", confie-t-elle. Certains, comme elles, se demandent si des actions plus fortes devraient être envisagées pour se faire entendre. En attendant, les Citoyens de l'eau, le collectif à l'origine de la manifestation, doit rencontrer ce vendredi 29 septembre les responsables de la société du Canal Seine-Nord Europe.