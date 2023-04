Des élèves de Dordogne campent devant leur lycée contre la réforme des retraites

Des palettes en guise de canapé, des tentes pour passer la nuit, une machine à café et même des toilettes sèches. Les lycéens qui ont dressé des barricades devant le lycée Laure Gatet à Périgueux en Dordogne ont pensé à tout. Sauf au fait que les températures allaient descendre la nuit en dessous de zéro. "Il fait froid en effet", reconnaît Vincent, élève de première générale qui passe depuis le début la nuit sur place. "Mais on a des convictions qui dépassent tout ça," poursuit-il. "On pense que rien ne nous arrête et que le froid, ce n'est pas grand-chose. On a des tentes, on a du feu et puis on a quelques idées, pas beaucoup, mais on essaie d'en avoir !"conclut-il.

Une partie des barricades dressées devant l'établissement © Radio France - Emmanuel Claverie

Contre la réforme des retraites

Comme Vincent, ils sont une vingtaine à se relayer de jour comme de nuit devant l'établissement. C'est le cas de Louison, élève de seconde, qui aimerait bien, elle aussi, dormir sur place, mais ses parents ne veulent pas. "Ma mère a peur, elle est un peu flippée, soupire-t-elle. En vrai, je comprends parce que c'est la rue et qu'il fait froid. Vincent a passé sept à huit nuits dehors, lui, je l'admire", confie-t-elle.

Pour la jeune femme, il est important de continuer à se battre contre cette réforme des retraites. "Il y a pas mal de jeunes qui ne nous suivent pas et qui ne comprennent pas pourquoi on fait ça, regrette-t-elle. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec nous. Il y en a qui trouvent que ça ne sert à rien et que ça ne les concerne pas et que la retraite, c'est dans longtemps. D'ailleurs, on ne se bat pas que pour les retraites, on se bat aussi contre Parcours Sup ou encore pour le climat".

"Cela fait deux mois que nous sommes mobilisés, ajoute Vincent. On écrit des tracts contre la réforme des retraites, on fait la tournée des lycées les jours de manifestations. Mais le 49.3, ça a été quand même le coup sur la tête. On pense que ça nous a fait perdre nos dernières illusions dans la démocratie. Et donc là, on a décidé d'agir plus, un ou trois degrés au-dessus. On a donc décidé de mettre en place un barrage filtrant à durée indéterminée".

Près d'une dizaine de lycéens passent parfois la nuit sur place © Radio France - Emmanuel Claverie

Et après les vacances ?

Une mobilisation qui sera interrompue par les vacances de pâques, qui débutent vendredi 7 avril en Dordogne.

"Après les vacances, on sera encore là, prévient Vincent. Est-ce que ce sera sous la forme d'un barrage et d'un campement aussi important, on ne pense pas. Nous le déciderons vendredi en AG. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'arrêtera pas aux vacances".

