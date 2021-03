Des éleveurs drômois et ardéchois manifestent à Lyon ce jeudi

Les éleveurs drômois et ardéchois ne sont toujours pas assez rémunérés selon eux et ils vont le dire ce jeudi à Lyon pour la manifestation régionale prévue à midi.

"Il y aurait des sanctions mises en place, les types réagiraient différemment". Les types dont parle Benoît Breysse, ce sont les dirigeants de la grande distribution pointés du doigt ce jeudi à Lyon par les organisations d'agriculteurs. Ils ne rémunèrent toujours pas assez les éleveurs selon le président des Jeunes Agriculteurs de l'Ardèche.

La loi Egalim promulguée en novembre 2018 avait pourtant comme promesse de mieux rémunérer les agriculteurs grâce à des prix fixés en fonction du coût de production. Résultats plus de deux ans après : pas de changement selon les manifestants de ce jeudi. "Sur la vente de bovin, les prix diminuent de 60 à 80 euros chaque année mais dans les rayons on ne les voit pas diminuer. Nos animaux partent toujours moins chers de nos fermes et on ne sait pas où passe la marge. En tout ce qui est sûr, c'est qu'elle ne revient pas aux exploitants", dénonce Benoît Breysse, agriculteur à Prades.

Une vingtaine d'Ardéchois et une centaine de Drômois, selon les estimations des organisations syndicales, iront ce jeudi à Lyon. Une autre manifestation régionale est prévue ce même jour à Clermont-Ferrand.