Des élus annoncent 187 suppressions de postes aux Papèteries de Condat en Dordogne

Dans un communiqué lapidaire publié ce mardi, Lecta, le propriétaire des Papèteries de Condat indiquait qu'il "s'engage à minimiser les conséquences sociales du projet de cessation de l'activité de la ligne 4", sans donner plus de détails sur les conséquences sociales de la fermeture définitive de l'une de ses deux lignes de production . Selon Francine Bourra la maire du Lardin-Saint-Lazare, et Germinal Peiro le président du département, l'arrêt de la machine historique de l'usine entraînera la suppression de 187 postes. Un coup de massue pour les 420 salariés du plus gros employeur industriel de la Dordogne.

187 postes supprimés

Les Papèteries étaient en difficultés depuis plusieurs années. Le dernier plan social en 2013 avait conduit à la suppression de 139 postes. En 2019, "les Condats" comme on les appelle avaient retrouvé de l'espoir grâce à un plan d'investissement massif pour transformer la ligne 8 et produire de la glassine, du papier pour les étiquettes. La région avait apporté une aide de 19 millions d'euros via un prêt à taux 0, et l'Etat, 13 millions d'euros pour la future chaudière à biomasse.

Mais depuis plusieurs mois, la situation s'était compliquée. L'usine tournait au ralenti, étranglée par la baisse des commandes (elles ont chuté de 40%) et par la hausse des coûts de l'énergie. Désormais Lecta qui possède aussi des usines en Espagne et en Italie, veut tout miser sur la glassine et met donc fin à la production du papier couché en Dordogne.

"On avait des doutes, mais on tombe des nues"

Les salariés de l'entreprise recevront un courrier dans leur boîte aux lettres dans les prochains jours. Pour le moment, seuls les délégués syndicaux ont été informés par la direction. Mais tout le monde a appris la nouvelle, par les réseaux sociaux, les médias ou le bouche-à-oreille. "On avait des doutes, mais on tombe des nues surtout sur le nombre de postes supprimés", indique Etienne, un employé de la ligne 8. Lui aussi a entendu parler des 187 postes supprimés.

"On est blasés. On attend les noms maintenant. Le Lardin est mort. Même s'il ne reste qu'une machine, on ne tiendra pas avec une machine, ce n'est pas possible", dit-il.

Au-delà de ces 187 emplois, on dit souvent que les Papèteries font travailler 2.500 personnes dans la région, entre les commerçants et les différents sous-traitants.