Lorraine : des élus réclament un patriotisme industriel pour Saint-Gobain PAM

Sous l’impulsion du sénateur socialiste Olivier Jacquin, des parlementaires de gauche, mais aussi de droite, notamment le maire de Pont-à-Mousson, Henri Lemoine et le président de la Région Grand-Est, Jean Rottner, plaident pour un patriotisme industriel dans les marchés publics de l’eau. Une union de signatures visant à aider Saint-Gobain PAM à vendre ses tuyaux en France avec un courrier adressé à l’Agence de l’eau.

Alors que certains craignent que Saint-Gobain se sépare de l’usine de Pont-à-Mousson ou fasse un partenariat avec un autre groupe industriel, les élus estiment qu’il est important que l'État défende son industrie et incite les maires et communautés de communes à investir dans des tuyaux made in Lorraine plutôt que dans des canalisations en plastique venues d'ailleurs.

Tuyaux durables

Les signataires défendent le coût du cycle de vie des tuyaux lorrains qui permet de mettre en œuvre le mieux disant environnemental (durabilité des matériaux, proximité du site de production...) et social en favorisant les circuits courts.

Pour Olivier Jacquin, le sénateur qui a initié ce courrier, «Les élus de tous bords politiques signent un courrier disant : choisissez la fonte française parce que c'est bon pour l'argent public, ça dure longtemps et on a nos emplois à préserver ici, sur ce domaine très sensible de l'adduction d'eau.»

Un tuyau en fonte avec une durée de vie entre 80 et 100 ans. En plastique, c'est 30 ans maximum.

Et le parlementaire meurthe-et-mosellan de poursuivre : «Ça dure depuis près d'un siècle et il faut savoir que quand on pose un tuyau en France, il y a le coût du tuyau, il y a le coût des fouilles et ce dernier coût est supérieur au prix du tuyau , donc ramené sur le temps long, c'est de l'argent public mieux dépensé.»

Le délégué syndical CGT à Saint-Gobain PAM estime que cette union politique va dans le bon sens et espère qu’il y aura des suites concrètes. Pour Julien Hézard, «on produit des tuyaux de qualité et la qualité des équipements, ça se paye souvent un peu plus cher et il y a une notion environnementale : c'est un tuyau en fonte avec une durée de vie entre 80 et 100 ans. En plastique, c'est 30 ans maximum. Ce sont des tuyaux sans bisphénol A… Quand on réfléchit au développement d'une commune, l'élu doit avoir une vision à long terme.»

Courrier suivi d'effets ?

Et le responsable de la CGT de poursuivre, «Ce texte est assez consensuel et on espère que ça sera suivi d'effet et que ce ne sera pas juste de la communication politique à l'approche des élections départementales et régionales, mais qu'il y aura un vrai suivi de ce dossier avec des éléments concrets, c'est ce que l'on peut souhaiter.»

Saint-Gobain PAM, qui fabrique des canalisations en fonte, est implantée à Blénod, Foug et Pont-à-Mousson. Les maires de ces trois communes, respectivement Bernard Bertelle, Philippe Monaldeschi et Henry Lemoine, ont signé le courrier tout comme Caroline Fiat, députée France Insoumise et Dominique Potier, député socialiste du Toulois. Un courrier également paraphé par la présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Valérie Beausert-Leick.

Réécoutez Olivier Jacquin, invité de la rédaction de France Bleu Lorraine avec Mathieu Barbier.