Des élus "solidaires" de Dordogne ferment leur mairie contre la réforme des retraites

En Dordogne, les manifestants ne seront pas les seuls à se mobiliser ce mardi 31 janvier contre la réforme des retraites. Différentes mairies de gauche du département ont décidé de fermer leurs portes le temps d'une journée.

Une "Coop'" de maires de gauche

La "Coop'"a lancé sa mobilisation le 24 janvier dernier et veut se positionner aux côtés des syndicats pour lutter contre cette réforme. "Pour le moment nous sommes cinq ou six mairies en Dordogne a relayer l'appel national", indique le maire communiste de Saint-Capraise-de-Lalinde Laurent Péréa. Selon la Mairie de Boulazac, Baneuil, Saint-Léon-sur-l'Isle, Saint-Médard-de-Mussidan et Trélissac participent au mouvement.

"Les agents qui voudront travailler pourront travailler à l'intérieur. Mais les mairies seront fermées au public pour montrer symboliquement le soutien au mouvement", ajoute Laurent Péréa. Dans sa commune, l'agence postale tenue par la mairie sera également fermée.