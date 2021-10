Après une pause durant la crise sanitaire, les embauches reprennent dans l'usine Volvo Renault Trucks de Limoges, spécialisée dans la réparation de pièces pour camions. L'entreprise affiche une croissance en forte hausse, portée par le développement du recyclage et de la récupération.

Des embauches et une forte croissance pour Volvo Renault Trucks à Limoges

En pleine croissance, l'usine Volvo Renault Trucks de Limoges veut recruter 27 ouvriers supplémentaires, pour rénover des moteurs et autres pièces de camions.

Habituellement très discrète, l'usine Volvo Renault Trucks de Limoges a fait le point ce lundi sur son activité, à l'occasion d'une visite du ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari. L'entreprise spécialisée dans la réparation et le recyclage de moteurs, boites de vitesse, filtres à particules et injecteurs pour camions, affiche une croissance en hausse de 144% en 10 ans. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, car le site vient d'investir 13 millions d'euros pour continuer à se diversifier, avec une ligne automatisée pour traiter les pots d'échappement.

Le ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari salue la démarche "exemplaire" de Volvo Renault Trucks pour la rénovation et le recyclage de pièces détachées de camions. © Radio France - Nathalie Col

D'un bout à l'autre de l'usine de "remanufacturing", 263 salariés se penchent sur des moteurs encrassés ou des boites de vitesse et autres pièces désossées. Une fois décapés, réparés et remontés, ces divers éléments repartent avec une garantie de 2 à 5 ans et permettent à des camions du groupe Volvo de rouler des dizaines, voire des centaines de milliers de kilomètres supplémentaires.

Des embauches prévues

C'est une affaire qui roule et c'est bon pour l'emploi précise Philippe Fontenas, le directeur du site. "Pour porter notre croissance, nous embauchons 15 personnes par an depuis 2015." Il y a tout de même eu une pause durant la crise sanitaire, mais c'est désormais reparti au quart de tour, avec l'objectif de recruter 27 ouvriers dans les 18 prochains mois. "C'est un marché qui ne connait pas la crise aujourd'hui ! Je crois que le monde a besoin de se tourner vers ces systèmes de rénovation, de récupération et de recyclage des matériaux" analyse Philippe Fontenas.

Des métaux précieux et des semi-conducteurs recyclés

D'ailleurs, c'est parce qu'elle est consciente de la demande et des enjeux actuels que l'entreprise vient de s'attaquer au marché des pots d'échappement, grâce à son dernier investissement. Sur cette nouvelle ligne robotisée, Volvo Renault Trucks traite ces pièces qui partaient à la casse jusque-là. Désormais elles sont réparées elles aussi. Et quand ce n'est pas possible, leur contenu est récupéré pour être réutilisé, car elles contiennent des métaux précieux.

"Il y a du palladium, du platinium qu'on envoie dans des filières de traitement spécifiques. Elles les récupèrent et les renvoient chez nos fournisseurs, pour refaire de nouveaux produits" résume Christophe Berthier, responsable engineering dans l'usine limougeaude. Une recette aussi appliquée depuis peu à des pièces contenant des semi-conducteurs, des produits très recherchés en ce moment et qui mettent en difficulté de nombreuses usines qui n'arrivent pas à s'en procurer.

"C'est un site industriel exemplaire" - Jean-Baptiste Djebbari, ministre des transports

Cette démarche est saluée par le ministre des transports, Jean Baptiste Djebbari. "C'est un site industriel exemplaire en Haute-Vienne. Agir sur la sobriété notamment des matières premières, c'est tout à fait important" estime le ministre. Il encourage aussi Volvo Renault Trucks à aller plus loin et à faire des efforts sur "la décarbonation", en s'engageant dans la transition vers les véhicules à hydrogène et les véhicules électriques.

Le patron de l'usine limougeaude a profité de cette visite pour vanter aussi les démarches engagées sur sa consommation d'eau, une ressource en grande partie recyclée sur le site. Sa consommation annuelle est ainsi passée de 250.000 m3 en 2001, à 2.500 m3 aujourd'hui. Une ligne de conduite globale qui a pour but de préserver l'environnement tout en faisant des économies et en favorisant le développement d'une économie circulaire.