Charente-Maritime, France

79 entreprises de l'Ile de Ré cherchent du personnel pour le printemps et l'été 2018 et proposent 531 emplois CDD ce mardi 6 février 2018 lors du premier des 8 forums départementaux de l'emploi saisonnier en Charente-Maritime au Bois Plage en Ré.

Les contrats peuvent aller du 1er avril à fin septembre ou sont simplement sur les mois de juillet ou d'aout.

Ils concernent principalement les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de l'hébergement touristique et de la grande distribution. L'an dernier, le forum du Bois Plage avait accueilli 700 demandeurs d'emplois mais les offres étaient bien moins nombreuses (200 seulement proposées par 67 entreprises)

Plus de 3 700 emplois proposés l'an dernier

L'an dernier 3 700 emplois saisonniers ont été proposés lors des 8 forums organisés, comme cette année, en Charente-Maritime.

Sur le littoral, ils sont plutôt dans le secteur du tourisme qui emploie la moitié des saisonniers dans le département. A l'intérieur des terres à Saint-Jean D'Angély et Saintes ce sont plutôt des emplois agricoles. Le dernier forum du 5 avril 2018 à La Rochelle s'adresse particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.

Ces forums sont proposés par la maison de l'emploi saisonnier avec pôle emploi et les collectivités locales.

Se préparer aux forum de l'emploi saisonnier

Pour se préparer aux forums, la maison des saisonniers de Charente-Maritime organise un Job Training ce mardi 6 février 2018 à rochefort de 9h30 à 12h30 (inscription à la communauté d'agglomération Rochefort Océan au 05.46.82.40.62). Elle présente aussi ces emplois saisonniers lors d'atelier qui ont lieu jeudi 22 février 2018 à 10h (inscription au 05.46.38.97.10 ou par mail auprès de son conseiller Pôle emploi).