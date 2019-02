Des centaines emplois saisonniers en Charente Maritime

Charente-Maritime, France

C'est le moment de postuler, si vous cherchez un emploi. Des dizaines d'entreprises recrutent en ce moment leurs salariés pour la prochaine saison estivale en Charente-Maritime. Des centaines de postes sont à pourvoir. N'oubliez pas d'apporter plusieurs CV dans les forums pour l'emploi.

- Mardi 5 février 2019 :

Forum de l'emploi saisonnier sur l'Ile de Ré (dans la salle Polyvalente du Bois-Plage-en-Ré de 9h à 13h).

70 entreprises sont présentes et proposent plus de 540 postes dans les secteurs de l'hébergement (hôtels et campings), de la restauration et de la grande distribution. Informations sur place sur l'hébergement ou les transports sur le territoire. Forum organisé par Pole emploi, présent sur place, la maison de l'emploi saisonnier et la Communauté de communes de l'Ile de Ré.

Des navettes gratuites permettent de se rendre au forum sans payer le péage. Aller : départs du Belvédère (au pied du pont, coté continent) à 8h30 et 9h30. Retour départs du Bois-Plage à 11h30 et 12h30.

La maison de l'emploi saisonnier de la Charente-Maritime conseille de venir avec plusieurs CV.

Objectif Emploi : tout pour décrocher un travail à Saint Xandre (l'Agora, impasse des écoles de 14h à 17h).

Les entreprises Solutions Compétences, Charente Maritime très haut débit, CONEXIO, Fountaine Pajot, Poivre Rouge, UDAF, Bon nettoyage Habitat Pro, Leroy Merlin, Relais Thalasso Ile de Ré et relais Atalante, Age d'or service, Sitel, Le Relais d'Usseau seront présentes et proposeront des emplois, ainsi que les agences d’intérim Manpower, Supplay, Ranstad et Temporis. C'est la troisième réunion Objectif emploi dans l'Agglomération de La Rochelle dans le cadre des "assises de l'emploi". Sur place, on pourra aussi échanger avec des experts, bénéficier d’un accompagnement ou trouver une formation.

Mardi 12 Février 2019 :

Ateliers sur les métiers saisonniers d'été et simulation d'entretien à Fouras les Bains. A partir de 14h au Camping le Cadoret à Fouras-les-Bains.Organisé par la Maison de l'Emploi Saisonnier de Charente-Maritime.

Inscription obligatoire au 05 46 38 97 10 ou mdes@charente-maritime.fr

Jeudi 21 février 2019 :

Forum de l'emploi saisonnier de Fouras-les-bains (14h-17h Salle Roger Rondeaux).

Lundi 25 février 2019

Forum de l'emploi saisonnier de Saint Georges d'Oléron (Salle du trait d'union).

Jeudi 28 février 2019

Starting Jobs (17-19h La Rochelle, Centre d'Information Jeunesse, 12 rue Fleuriau)

Après midi réservé aux étudiants, préparation pour la saison d'été. Deux ateliers : simulation d'entretien d'embauche avec de véritables employeurs (Club d'entreprises de périgny, et optimisation de CV (Mission locale, et Pôle Emploi)

Mercredi 6 mars

Saint-Jean-d’Angély de 14h à 17h30 - Salle Aliénor d’Aquitaine, place de l’Hôtel de Ville.

Jeudi 7 mars

La Rochelle de 14h à 18h – Maison de la Charente-Maritime, 85 boulevard de la République.

Mercredi 20 mars

Saintes de 9h à 17h - Espace Mendès France, cours Charles de Gaulle.

Jeudi 4 avril

La Rochelle de 14h à 17h30 - Salle municipale Tasdon, place des Britanniques. (jobs d'été avec le CDIJ).

Une vingtaine d'employeurs seront présents.

Samedi 6 avril

Saint-Georges-de-Didonne de 14h à 18h – Relais Côte de Beauté, 136 Boulevard de la Côte de Beauté.

Plusieurs milliers d'Offres d'Emploi sont disponibles sur les sites de Pôle emploi et de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle

Plusieurs milliers d'offres d'emploi saisonnier ou non sont disponibles sur le site de pôle emploi.

La CDA de La Rochelle reprend les offres de pôle emploi, et celles d'entreprises d'intérim qui concernent l'agglomération sur son site.