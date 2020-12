Des enfants de maternelle d'Avignon fabriquent des boites cadeaux pour le Noël des orphelins

Les écoles de Vaucluse ont été mises à contribution pour participer à une action de solidarité en faveur de l'orphelinat d'Avignon. L'idée lancée par des bénévoles est de confectionner des boites cadeaux et d'y mettre des jouets, des vêtements. La collecte a dépassé les espérances des organisateurs.

Des boîtes cadeaux pour les orphelins du foyer de l’enfance d’Avignon. C’est l’opération de solidarité imaginée par quatre bénévoles avant les fêtes de fin d’années. Plusieurs écoles de Vaucluse ont participé, des particuliers aussi.

Des boites à chaussures transformées en cadeau surprise

L'idée lancée par Amélie Ricou, Cindy Coppola, Aurélien Legoff et Maryline Teisseire était de confectionner à partir d'une boite à chaussures, un cadeau pour le Noël des enfants du foyer départemental de l'enfance à Avignon. "A l'intérieur, vous pouviez mettre des jouets, des vêtements, des chaussures, des peluches, un petit mot. Nous avons été très surpris par l'élan de générosité que ça a suscité, nous avons été submergés de dons, mon garage est plein", raconte Maryline Teisseire.

Cette action de solidarité a emballé Claude Steiner, enseignante à l'école maternelle des Grands-Cyprès à Avignon. Elle a fait participer sa classe de moyens-grands. Chaque élève a préparé une boite qu'il a décorée, et à l'intérieur de laquelle il a mis des jouets, des habits et un dessin.

"Je trouvais l'action belle, des enfants pour des enfants. Des enfants moins chanceux qu'eux", explique Claude Steiner. "J'ai été très étonnée de la solidarité qui s'en est suivie. On leur a demandé des boites, de faire le tri dans les jouets et les vêtements, ils ont pris leur mission très à cœur".

"Mon cœur est heureux de donner des jouets à l'orphelinat, à des enfants qui n'ont pas de jeux" - Ryan, 5 ans

Ce mardi, Maryline Teisseire est venue chercher les 30 boites réalisées par cette classe de maternelle du quartier de la Barbière. Ils n'étaient pas peu fiers de lui apporter, chacun à leur tour, et de déposer leur précieuse boite dans sa camionnette. "Ça fait de la joie au cœur", décrit Safa, cinq ans, "parce qu'ils n'ont pas de parents". A côté d'elle, Ryan dit avec ses mots à lui ce qu'il ressent : "Mon cœur est heureux de donner des jouets à l'orphelinat, à des enfants qui n'ont pas de jeux".

Ces 30 boites cadeaux seront bientôt livrées au foyer de l'enfance à Avignon. Devant l'affluence des dons, des livraisons ont aussi eu lieu au foyer de Carpentras et pour les maisons d'enfants à caractère social d'Orange, de Montfavet et Mazan. Les vêtements et les jouets en surplus seront donnés au Restos du cœur du département.

Les enfants de l'école maternelle des Grands-Cyprès jouent les père noël pour les orphelins Copier

"J'ai le cœur qui brille de donner mes jouets" - Paroles des élèves de l'école maternelle des Grands-Cyprès Copier

Chaque élève de cette classe de maternelle des Grands-Cyprès à Avignon a déposé sa boite, destination le foyer de l'enfance. © Radio France - Isabelle Gaudin