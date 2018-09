Indre-et-Loire, France

Une réunion s'est tenue ce mercredi 19 septembre à la direction départementale de la cohésion sociale d'Indre-et-Loire. 15 à 20 places en hôtels vont être débloquées à partir de lundi pour héberger des gens qui dorment dehors. Mais ça ne suffira pas, loin de là, vu l'urgence, notamment parce qu'il y a des enfants qui dorment chaque nuit dehors à Tours. Une femme d'origine roumaine avec ses deux enfants, une fillette de 4 ans et son fils de 10 ans, vivent depuis près de deux semaines rue Colbert, et place du Grand Marché.

La femme tient sa petite fille dans les bras, pendant que son fils dort à côté, sous une couverture fournie par la maraude de la Croix Rouge

Le 115, le numéro d'urgence, a reçu depuis deux semaines une trentaine d'appels des tourangeaux qui s'inquiètent de voir les enfants dormir dehors, sans résultat. La loi oblige pourtant de mettre à l'abri les enfants de moins de 3 ans. Mais dans les faits, il n'en est rien, et pour cause, les structures d'hébergements d'urgence, les centres et les chambres d'hôtels sont saturées. Les chambres d'hôtels louées par la préfecture d'Indre-et-Loire sont parfois partagées par des familles. Le 115 doit faire tourner les familles sur ces chambres, quitte à remettre à la rue adultes et enfants au bout d'une semaine, pour que d'autres puissent se reposer à leur tour.

C'est frustrant, c'est violent, c'est déplorable de voir des enfants dormir dehors. Le chef de service du 115 en Indre-et-Loire

Dans la nuit de mardi à mercredi, 467 personnes ont été hébergées. Le 115 a dû refuser 99 demandes. Sur ces demandes, un tiers concerne des familles avec enfants. Une petite partie de ces familles est hébergée ponctuellement chez des connaissances. Une autre partie, plus importante, dans les locaux ou dans le hall de l'immeuble de l'association Chrétiens Migrants, dans le quartier du Sanitas. Il reste malgré tout des enfants en bas âge dans les rues. Ces familles avaient trouvé refuge cet été au Gymnase Raspail, ouvert exceptionnellement par la préfecture jusqu'au 20 août. Depuis, toutes ces familles sont retournées dans la rue. "C'est frustrant, c'est violent, c'est déplorable" commente le chef de service du 115 en Indre-et-Loire Thierry Gheeraert. Selon lui, la préfecture d'Indre-et-Loire n'est pas à blâmer. Elle fait le maximum avec ses moyens, mais "ce n'est pas satisfaisant". Il y avait quelques enfants à la rue auparavant, il y en a beaucoup désormais notent les associations qui se disent désœuvrées par la situation. Le souci en cette période touristique, c'est le manque de chambres d'hôtel disponibles sur l'agglomération tourangelle.

La situation durera le temps de la période estivale. A partir de la mise en place du plan d'urgence hivernal début novembre, les familles seront alors obligatoirement mises à l'abri.