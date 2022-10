Des enquêteurs de la police judiciaire se rassemblent à Toulouse, pour dire non à une réforme

Des policiers se rassemblent ce jeudi, c'est assez rare pour le souligner. Des enquêteurs de la police judiciaire s'inquiètent d'une réforme qui regrouperait les services. Le rendez-vous est donc donné ce jeudi, à 12h15 devant le commissariat de Toulouse. Christophe, un membre de la PJ (police judiciaire) - dont on ne donnera pas le nom pour des questions de droit de réserve - a accepté de témoigner sur France bleu Occitanie. Il est aussi vice-président de la toute nouvelle Association nationale de la police judiciaire.

France bleu : Vous protestez contre une réforme de la police censée entrer en vigueur en janvier prochain, expliquez-nous ce qui vous inquiète ?

Christophe : On nous propose de nous regrouper au niveau départemental et de regrouper tous les enquêteurs qui font des enquêtes judiciaires dans une seule et même direction. En mélangeant la délinquance du quotidien et tous les autres délits et crimes plus graves.

Et qu'on comprenne bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez être envoyé sur un banal vol de voiture alors que vous, vous traitez plutôt de dossiers de drogue, de terrorisme par exemple ?

C'est exactement ça. Nos collègues de commissariat sont en charge des infractions les moins graves, même s'ils sont insupportables au quotidien et très toxiques pour la vie de tout le monde. Et nous, en police judiciaire, nous avons besoin de plus de temps et de plus d'expertises, de plus expérience pour traiter les infractions les plus graves. Soit parce qu'elles sont effectivement très importantes comme les affaires d'homicides ou les affaires de terrorisme, soit parce qu'elles demandent beaucoup de temps, parce qu'il s'agit de narco banditisme avec des implications internationales. Donc on a chacun son créneau, on fait chacun nos enquêtes avec nos différentes expériences.

Quand vous dites que vous avez besoin de plus de temps, juste pour avoir un ordre d'idée, les enquêtes à Toulouse, où vous êtes 80 enquêteurs de la PJ, vous prennent en moyenne combien de temps ?

En fonction des dossiers, on peut partir entre 18 mois et deux ans sur une enquête, que ce soit sur un réseau d'importation de stupéfiants, ou des homicides en lien avec le trafic de stupéfiants, ou des infractions financières complexes. On a besoin d'amener énormément d'éléments de preuve, d'éléments de compréhension pour les tribunaux, et pour que cette affaire soit jugée en équité. Donc on passe beaucoup de temps à démontrer les différents schémas, surtout s'il faut impliquer des autorités étrangères, comme par exemple pour le trafic de stupéfiants, puisque la France n'est pas productrice de trafic de stupéfiants en grande masse, ça vient de l'étranger. Et pour arriver à démanteler des filières, il faut beaucoup de temps.

Est-ce que vous avez peur aussi pour votre indépendance ?

J'ose espérer que non. J'ose espérer que la République fonctionne bien. Mais actuellement, la police judiciaire ne répond pas aux autorités locales. Le préfet n'a pas de regard sur notre travail. Il est au courant bien entendu, puisqu'il est représentant de l'Etat et que nous sommes fonctionnaires de la fonction publique. Mais on n'a pas de droit de cité devant le préfet, alors que la réforme nous mettrait sous une autorité départementale, avec un directeur qui gérerait tous les services de police au niveau local et qui rendrait directement compte au préfet. La réforme écrit noir sur blanc qu'elle est faite aussi pour se rapprocher des élus locaux.

Vous avez peur qu'il y ait des pressions ?

En matière financière ou avant des situations électorales, on peut imaginer que la police pourrait être éventuellement mise sous pression, pour s'intéresser plus ou moins à tel ou tel délit, et donc perdre notre capacité d'indépendance. Et surtout notre possibilité de travailler sur des dossiers qui sont très importants et qui sont très nuisibles à l'équilibre de la société.

Face à la fronde qui s'organise partout en France, il y a deux missions d'information qui sont lancées à l'Assemblée nationale et au Sénat. Qu'est-ce que vous en espérez ?

Avant que l'association soit créée, c'est-à-dire à la mi-août de cette année, la réforme devait s'appliquer et c'était tout. On a montré à nos dirigeants qu'on n'était pas d'accord, qu'on avait des doutes et on leur a apporté des éléments concrets.

Donc vous espérez qu'elle soit abandonnée ?

Je voudrais garder cet espoir qu'elle soit abandonnée, effectivement. Ou à tout le moins, qu'on soit écouté pour qu'elle soit amendée dans une vision qui nous permettrait de continuer à exercer nos missions telles qu'elles fonctionnent actuellement. Parce que la police judiciaire fonctionne actuellement.