Des enseignants contre les évaluations en primaire : plusieurs actions ce lundi en Drôme-Ardèche

Des enseignants comptent manifester en Drôme-Ardèche ce lundi contre les évaluations contestées dans le primaire et le manque de personnel.

Non, la rentrée ne s'est pas bien passée pour eux et ils comptent le faire savoir aujourd'hui. Plusieurs rassemblements d'enseignants sont organisés ce lundi à 17h30 dans plusieurs villes des départements de la Drôme et de l'Ardèche.

"Reprenons la main sur notre métier !"

Le syndicat SNuipp-FSU en Ardèche appelle les enseignants à se retrouver en fin d'après-midi à Aubenas, Privas et Annonay. Dans la Drôme, le rassemblement sera organisé devant l'inspection de Montélimar.

Depuis la rentrée, plusieurs problèmes récurrents remontent des académies. Les enseignants réclament plus de postes d'AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap) avec l'instauration d'un vrai diplôme pour pallier la précarité de ces emplois. L'autre point de crispation pour les syndicats enseignants est la mise en place d'une évaluation nationale dans les classes de CP et de CE1.

Le ministre de l'Éducation nationale assume ces tests qui devraient, selon Jean-Michel Blanquer permettre d'avoir un retour sur les connaissances des enfants. Pour les syndicats enseignants, il s'agit au contraire "de pratiques autoritaristes qui remettent en cause [leur] professionnalisme et [leur] liberté pédagogique".

Dans la Drôme, SNuipp-FSU donne quelques idées de slogans aux enseignants : "Monsieur le ministre, voici ce que nous faisons de vos évaluations..." ; "Reprenons la main sur notre métier" ; "Nous sommes les maîtres de notre métier !" ; "Nous n’avons pas besoin de vous pour évaluer nos élèves".