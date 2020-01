Des enseignants s'opposent à la réforme des retraites et dénoncent l'autoritarisme de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Ils sont rassemblés devant l'inspection académique à Évreux depuis 7h30 ce lundi et devant le siège du rectorat à Rouen.

Des enseignants mobilisés contre leur ministre et la réforme des retraites à Évreux et à Rouen

Évreux, France

Les manifestants arrêtent les voitures sur l'avenue Georges-Chauvin, devant la direction des services départementaux de l'Éducation nationale à Évreux et demandent le soutien des automobilistes "un pouet pouet pour les retraites", certains klaxonnent sous les applaudissements des profs, d'autres préfèrent rebrousser chemin. "Les enseignants sont parmi les plus mal traités par la réforme des retraites à points" dénonce Cécile Chandavoine, la secrétaire départementale du SNES-FSU,"on est là pour le retrait du projet de retraite".

Selon les manifestants, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer est un ministre autoritaire : "depuis qu'il est là, même s'il avait prévenu qu'il ne ferait pas de réformes, il ne cesse de dégrader nos conditions de travail, il n'a que dirigé et contrôlé les enseignants" explique Cécile Chandavoine.

On n'en peut plus, il y a un vrai ras-le-bol" - Cécile Chandavoine

La syndicaliste dénonce également la dégradation des revenus des enseignants. La promesse de l'intégration des primes dans le calcul de leur future retraite n'y change rien, "on ne veut pas de la revalorisation qu'il nous promet puisque ce sera avec des contreparties" s'emporte l'enseignante et de détailler "gel du point d'indice, report d'un an des mesures de revalorisation de salaire prises par le gouvernement précédent".

Une opération similaire est menée ce lundi devant le rectorat à Rouen.