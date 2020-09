Des entrepreneurs se réunissent pour partager leurs expériences

Julie Simoes et Nolwenn Gimenez ont créé le programme d’accompagnement « Pimp ta boîte » et vous proposent d’assister à un workshop. C’est une réunion ouverte à tous qui offre la possibilité de rencontrer des entrepreneurs qui acceptent de partager leurs expériences. La prochaine aura lieu ce vendredi 4 septembre et aura pour thème : les mythes de l’entrepreneuriat. Faut-il absolument avoir une idée géniale pour monter sa boîte ? Prenons-nous tous les risques lorsque nous gérons une entreprise ? Toutes les vérités seront dîtes et vous pourrez évidemment poser les questions qui vous concernent particulièrement.

Pas dans un bureau mais plutôt autour d’un… apéro !

Cette soirée pourra aussi vous permettre de compléter votre carnet d’adresses en faisant des rencontres lors de moments plus informels autour d’un verre. Julie Simoes nous explique qu’elle souhaite obtenir un savant mélange entre « convivialité et efficacité ». Pour assister à ce workshop qui démarrera à 18h30, il faut réserver sa place sur le site internet pimptaboite.club