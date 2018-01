Des objets connectés pour la maison, des voitures autonomes, des robots, des assistants vocaux : le Consumer Electronics Show (CES), le grand salon de l'électronique de Las Vegas s'ouvre ce mardi.

170.000 visiteurs sont attendus. 4.000 exposants de 150 pays y participent dont 365 entreprises françaises. Parmi elles, des start-up berrichonnes : Caressea, basée au Poinçonnet (créée en 2016) et Enjoy Your Business, installée à Bourges (créée en 2014).

Objet connecté et application mobile

Imaginé par Fabienne et Sébastien Fauconnier, Caressea est un objet connecté dédié au bien-être du nourrisson. Pas plus grand qu'une machine à café, multifonction, "c'est à la fois un distributeur de liniment ou d'huile de massage, un appareil d'aromathérapie, de luminothérapie et cela reproduit les rythmes circadiens avec un simulateur d'aube et de crépuscule" précise son inventeur.

Enjoy Your Business présente, elle, une application de messagerie pour smartphone innovante - Enjoy Up - qui fait appel à la reconnaissance vocale. Une fois téléchargée, l'application permet de retranscrire des conversations orales. Il est ainsi possible de conserver des échanges et de simplifier la communication en entreprise notamment.

"Une grande fierté"

Pour ces deux start-up berrichonnes, participer au CES de Las Vegas est une opportunité inespérée de trouver des investisseurs voire des distributeurs et des acheteurs français et étrangers. "Le CES, cela veut aussi dire qu'on fait partie des 200 entreprises qui, en 2018, vont donner le ton de la technologie", résume Anthony Maudry, directeur technique d'Enjoy Your Business, "c'est une grande fierté, un grand plaisir que des gens croient en nous pour être parmi les meilleurs."

L'entreprise, qui ambitionne de devenir le leader européen de l'application de communication, emploie actuellement une quinzaine de personnes et est en passe d'ouvrir des bureaux au Canada. En attendant de signer avec de grands investisseurs, elle a lancé une campagne de financement participatif sur Internet pour lever des fonds.