Des entreprises bretonnes s'unissent pour négocier les prix de l'énergie

Alors que les cours de l'énergie restent très hauts, des entreprises s'allient pour faire baisser les factures. Avant l'été, des adhérents de "Produit en Bretagne" vont être accompagnés pour renégocier leurs contrats auprès de leurs fournisseurs de gaz et d'électricité.

Elles ont jusqu'au 12 mai pour se porter candidates, tous secteurs confondus. "Une fois qu'on aura toutes les inscriptions, on démarrera cette négociation groupée", précise Erwan Tesson, le président de Dayack, le groupement d'achat breton des industries agroalimentaires. "L'idée, c'est de permettre aux entreprises d'accéder à des outils, à des expertises auxquelles elles n'ont pas accès quand elles sont de taille insuffisante, donc on va les prémunir contre des hausses trop importantes et leur donner tous les atouts pour mieux négocier avec leurs fournisseurs actuels."

Quatre fois plus cher

Et c'est évidemment très important au vu du prix du gaz et de l'électricité : "Ce n'est pas que dû à la guerre en Ukraine, puisqu'il y a eu aussi tous les problèmes de disponibilité des centrales nucléaires en France. Pour notre électricité, les tarifs sont basés notamment sur ce qu'on appelle l'ARENH (Accès régulé à l'électricité nucléaire historique) qui définit un tarif qui est très faible, qui est autour de 42 euros du mégawattheure, alors que maintenant, les cours oscillant entre 100 et 200 euros du mégawattheure, on est quatre fois plus cher. Et puis, à la fin de l'année dernière, on a connu des cours qui étaient beaucoup plus élevés puisqu'on a atteint, voire dépassé les 1.000 euros le mégawattheure. C'est moins vrai pour les grands groupes, mais les PME n'étaient pas armées, n'avaient pas les expertises en interne pour pouvoir affronter de telles fluctuations auxquelles on n'était pas du tout habitués auparavant."

