Des entreprises de l'est de Caen plongées dans le noir par des grévistes CGT

Des zones du nord de Caen n'ont plus d'électricité depuis jeudi midi car des salariés d'EDF, de GRDF, d'Enedis ou de la RTE venus de toute la Normandie contrôlent le poste source de Ranville, près de Caen (Calvados).

Le collège de Giberville, des stations-service à Hérouville-Saint-Clair ou encore la cimenterie Calcia à Ranville sont dans le noir depuis jeudi midi. C'est suite à l'appel à la grève nationale des Industries Electriques et Gazières et l'arrivée de plus d'une centaine de grévistes CGT de toute la Normandie autour du poste de Ranville près de Caen.

Une meilleure rémunération

L'intersyndicale FO, CFDT, CFE CGC et CGT appelle les salariés d'EDF, notamment ceux d'Enedis, de la RTE ou encore de GRDF à cette action coup de poing pour "faire pression" sur la direction au moment d'une nouvelle négociation avec les syndicats à Paris jeudi après-midi.